Percek alatt elkelt minden jegy Ariana Grande manchesteri koncertjére

Mindössze hat perc alatt elfogyott az összes jegy Ariana Grande manchesteri jótékonysági koncertjére, amelyet a fiatal énekesnő a májusi fellépésének végén elkövetett merénylet áldozatai emlékére, valamint a sérültek megsegítésére szervezett.

A One Love Manchester nevű, nagyszabású koncertet június 4-én, vasárnap, tartják az Old Trafford krikettstadionban, ahol Grande mellett fellép a Coldplay, Katy Perry, Justin Bieber, Pharrell Williams, Usher, a Black Eyed Peas, a Take That és Niall Horan a One Directionből.

A jegyértékesítés csütörtök délelőtt tízkor kezdődött, a One Love Manchester szervezői pedig 11 perccel később már be is jelentették a Twitteren, hogy kevesebb mint hat perc alatt valamennyi jegy elkelt. A koncert szervezői legalább kétmillió fontnyi (több mint 700 millió forintnyi) bevételre számítanak, az összeggel az életben maradt áldozatokat és a merényletben érintett családokat segítenék.

A vasárnapi koncertre a május 22-én tartott, tragikus véget ért koncert túlélői ingyenesen kaphattak belépőt, a többiek pedig 40 fontért (kb. 14 ezer forint) válthattak jegyet. A koncertet a BBC is közvetíti, és online is lehet majd nézni. Ez lesz az első alkalom, hogy a tinisztár a múlt hétfői fellépés után újra a színpadra áll.

Ariana Grande májusi koncertjének végén, helyi idő szerint este fél 11 után, öngyilkos merénylet történt az aréna kijáratánál, amelyben 22-en életüket vesztették, sokan pedig megsérültek. Az áldozatok többségben tizenéves lányok voltak, a halálos áldozatok legfiatalabbika egy nyolcéves kislány.