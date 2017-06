Rettenetesen megöregedett a Foo Fighters

Csúnyán eljártak az évek a Foo Fighters tagjai felett, legalábbis a zenekarvezető, Dave Grohl őrülten szórakoztató klipjében. Az ijesztően megvadult nyugdíjasokon kívül a Radiohead, Liam Gallagher, az Arcade Fire és a Slintből ismert David Pajo legújabb klipjei a Videódiszkóban, ahol ezúttal is a heti termés legjavát szedtük össze.

Arcade Fire: Everything Now

rendezte: The Sacred Egg

Az Arcade Fire a héten bejelentette ötödik albumát: az Everything Now című anyag július 28-án érkezik majd, amelynek címadó dalához már készült is egy videó. A számban közreműködött többek között Thomas Bangalter, vagyis a Daft Punk fele, illetve a Stardust harmada, Steve Mackey, a Pulp basszusgitárosa, honfitársuk, Owen Pallett (korábban: Final Fantasy), valamint a kameruni Francis Bebey fia, Patrick is – ő klipben is látható. Sőt, állítólag a Portisheadből ismert Geoff Barrow is szerepel az albumon, aki hamarosan Magyarországra jön a BEAK> nevű zenekarával, hogy koncertezzenek egyet a Kolorádó fesztiválon.

Liam Gallagher: Wall of Glass

rendezte: Francois Rousselet

Alig pár évvel a Beady Eye földbeállása után Liam Gallagher bejelentette legelső szólólemezét, pedig tavaly januárban még szinte esküdözött, hogy ilyesmire aztán baromira nem számíthat tőle senki. Az As You Were című anyag októberben fog megjelenni, Gallagher pedig az albumon olyanokkal dolgozott, mint Greg Kurstin sztárproducer, akinek Adele például rengeteget köszönhet a Hello miatt, valamint a Miike Snow frontembere, Andrew Wyatt. Az új számot egyébként kifejezetten szeretik a rajongók, a Twitteren legalábbis sok a lelkes kommentár.

Radiohead: I Promise

rendezte: Michal Marczak

Az OK Computer megjelenésének huszadik évfordulójára három korábban kiadatlan dallal együtt dobja majd ki újra sokat hivatkozott lemezét a Radiohead a hónap második felében – OKNOTOK címmel kell majd keresni. Ezek egyike az I Promise című dal, amelynek klipjét elvileg élőben sztrímelte volna a zenekar, ám a dolgok nem a terv szerint haladtak, egy perc alatt befuccsolt a vetítés a honlapon, ezért inkább csak simán feltöltötték az éjszakai buszozós klipet a YouTube-ra.

Foo Fighters: Run

rendezte: Dave Grohl

Gyakrabban kellene klipet rendeznie Dave Grohlnak, a Run videója legalábbis rettenetesen szórakoztató: Grohl zenekara (nem a Nirvana!) egy idősek otthonában ad kápolnakoncertet, ahol úgy beindulnak az egyébként békésnek és/vagy kiábrándultnak tűnő nyugdíjasok, hogy teljesen elszabadul a pokol, az idős bácsik és nénik törnek, zúznak, harapnak, verekednek, sőt, még cicit is villantanak. Ráadásul a klipben a Foo Fighters is megöregedve húzza el a nyugdíjasok nótáját. (Jaj, ezt tényleg leírtam?! Mindegy.) És senki ne feledje: az újra aktív zenekar június 26-án, hétfőn, húsz év után újra Budapesten játszik!

Papa M: DLVD

rendezte: Arturo Bastón

"Itt ér véget a történetem" – kezdte a blogján szívszorító búcsúposztját David Pajo, a nagyszerű Slint zenekar gitárosa 2015 februárjában, miután kiderült, hogy felesége, Leila beleszeretett egy másik férfiba, akivel viszonyt is folytat. A zenész öngyilkossági kísérlete végül nem sikerült, az orvosok meg tudták menteni az életét, nem sokkal később pedig már a kórházi ágyán mosolyogva üdvözölte barátait és követőit az Instagramon. Pajo – aki turnézott például az Interpollal és a Yeah Yeah Yeahszel is – egy évvel később kiadott egy lemezt a Papa M nevű projektjével (Highway Songs a címe), most pedig ennek az egyik dala kapott csodaszép animációs videót.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.