Az Oasis slágere ismét halhatatlan lett

Noel Gallagher felajánlotta a Don't Look Back in Anger c. szám jogdíjait a manchesteri terrortámadás áldozatainak, írja az NME. Az Oasis egyik legismertebb számát feldolgozta többek között a Coldplay is a One Love nevű segélykoncerten, de a dal már korábban is a terrortámadással kapcsolatos ellenállás himnusza lett.

A Don't Look Back in Anger már eddig is elég fontos szerepet töltött be a brit popkultúrában, többek között angol és ír szurkolók is szokták énekelni időközönként. A manchesteri terrortámadás után azonban egészen más kontextusba került a szám, miután egy megemlékezésen a tömeg spontán énekelni kezdte. A Guardian már a terrortámadás szimbólumaként hivatkozott a dalra, de később a One Love nevű jótékonysági koncertre igyekvő emberek is ezt énekelték a metrón.

A dalt szerző Noel Gallaghert korábban egyébként kemény kritika érte az őt állandóan csesztető testvérétől és volt zenésztársától, Liam Gallaghertől, aki azért fakadt ki rá, mert manchesteri zenészként nem vállalta a fellépést a One Love-koncerten.

Noels out of the fucking country weren't we all love get on a fucking plane and play your tunes for the kids you sad fuck — Liam Gallagher (@liamgallagher) 2017. június 5.

Liam támadása azonban kicsit mellément, mert a Radio X rádiócsatornán Gordon Smart elkotyogta, hogy Noel titokban átruházott minden jogdíjat a manchesteri terrortámadás áldozatait segítő szervezetnek, csak nem verte ezt nagydobra. Pedig nem kis pénzről lehet szó, az Oasis tagjai garantáltan fontmilliókat keresnek évente ilyen-olyan jogdíjakból, és a Don't Look Back in Anger ismételt népszerűsége miatt a dalt szerző Noel Gallagher biztos nagyon komoly pénzeket kereshetett volna, ha ezt a jogot nem ruházza át a rászorulókra.

Smart azt is elmondta, hogy Noel még bőven a segélykoncert megszervezése előtt jelezte, hogy szeretné, ha a dallal kapcsolatos jogdíjpénzek mind a családokhoz mennének. Így nyilván egészen más megvilágításba kerül az, hogy még jótékony célból sem akarhatott újra összeállni testvérével, hogy pár számot eljátszanak Oasis néven. Helyettük a Coldplay játszotta el a számot az Old Traffordon.