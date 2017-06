Budapesten koncertezik Macy Gray

Először ad koncertet Budapesten Natalie Renee McIntyre vagy, ahogy a világ 1999 óta művésznevén ismeri, Macy Gray soul-, R&B- és jazzénekesnő. Macy Gray július 17-én este nyolc órakor lép fel a MOM Sportban.

Az énekesnőnek 1999 végén jelent meg az On How Life Is című debütáló albuma, rajta az I Try című számmal, ami a következő évben az egyik legnagyobb sláger lett. A lemez az MTV Video Music Awardson és a Brit Awardson két-két kategóriában lett első. Macy Gray összesen öt Grammy-jelölést kapott, végül 2001-ben a „Legjobb női popénekes” kategóriában kapta meg a rangos elismerést. Az album háromszoros platinalemez lett.

Ekkor indult Gray filmes karrierje is, mindjárt Denzel Washington nálunk is vetített Training Day (Kiképzés) című mozijában. Ezt közel harminc kisebb-nagyobb szerep követte, mint például a Paperboyban (Az újságos fiú), Matthew McConaughey-vel, Nicole Kidmannal a Holló 4-ben, Tobey Maguire, Kirsten Dunst és Willem Dafoe pertnereként a Lackawanna Bluesban, a Pókemberben és az Árnyékbokszban Cuba Gooding Jr.-ral és Helen Mirrennel. Slágerei közel 60 mozi-és tv-filmben hallhatóak. 2001 és 2010 között kétévente jelentek meg több toplistás slágert is tartalmazó albumai, amelyeken olyan zenészekkel dolgozott együtt, mint Billy Preston, John Frusciante, Beck, Natalie Cole, Justin Timberlake vagy Bobby Brown.

Jegyek már kaphatók.