Egy hét múlva összegyűlik kétszázezer rocker

Meg David Hasselhoff rajongói. A Nova Rock nem az a kimondott legalja metalfesztivál: a legdrágább, termálfürdős luxusjegyek keltek el a leghamarabb.

„A minden évben megkeresett, örmény származású tagokból álló System Of A Down kerek-perec kijelentette, hogy Magyarországra nem jönnek fellépni. Vagyis nem az esemény időpontjával vagy a gázsival volt gondjuk, hanem az országgal. Sok kommentelő szerint azért, mert a zenekar nagyon kibukott az azeri baltás gyilkos kiadatásán, szóval jó ideig ne is reménykedjünk örmény zenekarok feltűnésében az országban” – írtuk pár éve arról, miért olyan a budapesti Sziget Fesztivál felhozatala, amilyen, meg arról, hogyan csapódott le az örmény-amerikai rockzenészekben Orbán Viktor gesztusa Azerbajdzsán felé, amellyel újra felszított egy nemzetek közti ellenségeskedést. (Mivel az azeriek egy része nemzeti hősként ünnepelte az örmény katonát álmában baltával agyonverő Ramil Safarovot, Jereván nem örült kimondottan, amikor Magyarország kiadta az őt azonnal elnöki kegyelemben részesítő Azerbajdzsánnak a gyilkost.)

Úgyhogy már csak ezért is kell a System Of A Down magyar rajongóinak az országhatárig utazniuk, és egy kicsivel azon is túl (a fesztivál konkrétan az osztrák-magyar határ utáni első kereszteződésnél van, száz perc autóútra Budapesttől): az idei Nova Rock fesztivál talán legnagyobb dobása a System Of A Down fellépése lesz június 16-án, pénteken. De a szenzáció-jelleget nem csak ez adja: az együttes státusza minimum bizonytalan, nem lehet biztosan tudni azt sem, indulnak-e még turnéra. 2006-ban egyszer már bejelentették, hogy – ha nem is hivatalosan feloszlanak, de – szünetet tartanak, amit 2010-ig bőszen tartottak is, aztán 2015-ig hébe-hóba koncertezgettek, majd idén nyárig megint némák voltak; pár napja adták jó ideje az első fellépésüket.

Az idei Nova Rock többi főzenekara a Five Finger Death Punch és a Linkin Park (június 14.), a Pendulum live setje és a Blink-182 (június 15.), a Rage Against The Machine, a Public Enemy és a Cypress Hill tagjaiból összeállt supergroup, a Prophets Of Rage (június 16.), meg a Rancid és a Green Day (június 17.). Az pedig, hogy itt a főidőszakon kívül is olyan együttesek lépnek fel, mint a Slayer, a Mastodon, az In Flames, az Airbourne, a Suicidal Tendencies, a Danko Jones, a Devildriver, a Gojira vagy a Hatebreed, még inkább felértékelődött azóta, hogy a Szigetről konkrétan az utolsó bőrdzsekiig és töltényövig eltűnt a rockzene. Mondjuk a Sziget olyan menőnél is menőbb záróbulival sem büszkélkedhet, mint a nyilvánvalóan utánozhatatlan David Hasselhoff speciális éjjeli fellépése.

Fotó: novarock.at David Hasselhoff a 2014-es Nova Rockon

Vicces egyébként, de a fesztivál – túl azon, hogy átlépték a rekordot 200 ezer eladott jeggyel – nemrég azt is bejelentette: elkelt az összes a legdrágább, egy metalfesztiválhoz képest egy kicsit röhejes luxusbelépőből, a Diamond VIP csomagból, amiben az „egyszerű” VIP szolgáltatásokon (evés-ivás a VIP zónában, koktélozgatás és food truckok) kívül benne van a hotelbeli elszállásolás, a pezsgős fogadás, a reggeli, a transzfer a fesztivál és a szálloda között, meg természetesen a belépők a közeli termálfürdő forrásvizes medencéihez is.

A fellépők teljes listáját és a többi infót a fesztiválról a novarock.at oldalon lehet elérni angolul és németül.