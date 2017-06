Új albuma bevételeiből is a manchesteri áldozatokat segíti Ariana Grande

Egy segélykoncertet már szervezett, de most egy teljes album bevételeivel is a manchesteri terrortámadás életben maradt áldozatait és hozzátartozóikat segíti Ariana Grande. A One Love Manchester 39 számot tartalmaz, azokat, amiket az énekesnő élőben adott elő a segélykoncerten.

Az album több helyről is letölthető, többek között a Spotifyról. Emellett két másik szám, a 2014-es One Last Time és a terrortámadás áldozataira emlékező Somewhere Over the Rainbow letöltéséből származó bevételek szintén a hozzátartozókat segítik. A Spotify szóvivője emellett bejelentette: a cég további külön felajánlást is tesz, hogy segítse az áldozatokat.

A One Love Manchester nevű koncertet június 4-én, vasárnap tartották az Old Trafford krikettstadionban, ahol Grande mellett fellépett a Coldplay, Katy Perry, Justin Bieber, Pharrell Williams, Usher, a Black Eyed Peas, a Take That és Niall Horan a One Directionből. A segélykoncertből több mint 3 millió dollár gyűlt össze, a jegyek egyébként hat perc alatt elfogytak.

Ariana Grande májusi koncertjének végén, helyi idő szerint este fél 11 után, öngyilkos merénylet történt az aréna kijáratánál, amelyben 22-en életüket vesztették, sokan pedig megsérültek. Az áldozatok többségben tizenéves lányok voltak, a halálos áldozatok legfiatalabbika egy nyolcéves kislány.