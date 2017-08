Nem csak P!nk miatt érdemes kimenni a Szigetre

Idejét sem tudjuk, mikor volt utoljára ilyen gyenge (főleg ennyi pénzért) a Sziget line-upja, de ezen már valószínűleg nem nagyon lepődik meg senki, hiszen Gerendaiék már évek óta bevallottan nagyobb hangsúlyt fektettek a látványra, mint a koncertekre.

Az egykor még a fesztivál egyik büszkeségének számító világzenei színpad is bestof-programmal készült a huszonötödik Szigetre, ami magyarra fordítva nagyjából annyit tesz, hogy a rendezők újra elhozták a legkevésbé izgalmas, szinte hazajáró zenekarokat – vagyis lesz Leningrad, Roy Paci, Goran Bregovic, meg még egy rakás bejáratott név.

Hasonló igaz a Nagyszínpad programjára is, ahol újrázik például a pont tíz éve kínosat bukarestező Mando Diao, a Major Lazer, a Hurts, a Kasabian, vagy épp az Alt-J, amire már két éve is kellemeset unatkoztunk. A Sziget azért ügyesen csinálja a dolgait, és minden évre jut néhány olyan fellépő, akiknek a felemlegetésével könnyedén be lehet fogni a fanyalgó zenebolondok száját. Cikkünkben segítünk eligazodni a Magyarországra hazajáró színpadkoptatók, a zászló- és tapsrúdpartik, valamint az EDM-huszárok tengerében.

PJ Harvey

augusztus 11., péntek, 19:30, Dan Panaitescu Nagyszínpad

PJ Harvey első albuma, az 1992-es Dry, ott volt Kurt Cobain híres, ötven tételes lemezlistáján is, méghozzá az élbolyban (a 16. helyen), maga mögé utasítva például a Sonic Youtht, a Clasht, David Bowie-t és a Black Flaget. A 47 éves énekes-dalszerzőnő korábban még sosem játszott nálunk, a 25 éves Sziget azonban 25 évvel a debütlemez megjelenése után elhozza Magyarországra.

Danny Brown

augusztus 11., péntek, 20:15, A38 színpad

A Joy Division azonos című száma és a brit sci-fi-író, J. G. Ballard azonos című regénye után elnevezett Atrocity Exhibition tavaly a kritikusok egyik kedvence volt, Danny Brown albuma előkelő helyen szerepelt például a Stereogum, a Pitchfork, az NME, a Guardian és a Rolling Stone évzáró listáján is, a Sziget alatt pedig végre nálunk is felcsendülnek ezek a számok.

P!nk

augusztus 9., szerda, 21:30, Dan Panaitescu Nagyszínpad

PJ Harvey mellett egyértelműen P!nk lesz az idei Sziget legnagyobb dobása, aki a 2006-os Kapcsolat koncert, illetve egy 2009-es sportarénás buli után tér vissza Magyarországra. Azóta kijött a The Truth About Love, kiadott egy folklemezt Dallas Greennel (City and Colour, Alexisonfire) You+Me név alatt, szült két gyereket (a másodikat tavaly decemberben), illetve írt zenét az Alice Tükörországbanhoz, idén pedig egy Siával közös dala is kijött, de már úton van egy újabb slágere, ami pont a szigetes koncertje másnapján fog megjelenni, What About Us lesz a címe.

The Kills

augusztus 15., kedd, 16:00, Dan Panaitescu Nagyszínpad

Soha nem járt még Magyarországon Alison Mosshart és Jamie Hince ezredfordulón alapított duója. Kate Moss exférje és a Dead Weathersben Jack White mellett zenélő Mosshart zenekara általában ott van majdnem minden modern gitárzenéért rajongó lány kedvenc együttesei között, de bizonyára nem csak nekik szerez örömet a Kills első magyarországi bulija.

REIN

augusztus 12., szombat, 23:00, Európa színpad

Joanna Rein magát balos anarchistának tartja, akinél kicsit megszaladt az M.I.A és az Atari Teenage Riot iránti rajongás. A stockholmi zenészt tavaly a svéd sajtóban az év legizgalmasabb előadójának nevezték, bemutatkozó EP-je pedig behúzott néhány díjat is. Rein erre a nyárra, Freedoom címmel, kidobott egy új EP-t is, amiről megtudhatjuk, hogy mit gondol Trumpról, a demokrációról, a kapitalizmusról, valamint a női egyenjogúságról.

Vince Staples

augusztus 14., hétfő, 23:45, A38 színpad

Danny Brown mellett Vince Staples lesz a Sziget másik legizgalmasabb fekete fellépője. A csupán 24 éves rapper épp a nyáron adta ki második lemezét, a Big Fish Theoryt, amit már most az év egyik legjobb hip-hop lemezeként emlegetnek. Megőrült érte például az NME, a Pitchfork, a Consequence of Sound és az Exclaim! is.

Interpol

augusztus 15., kedd, 23:45, A38 színpad

Épp a nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án lesz 15 éves az Interpol első nagylemeze, a nagyszerű Turn on the Bright Lights, az évforduló apropóján pedig Paul Banks és zenekara töviről hegyire elnyomja az anyagot, ami a kétezres évek indie rockjának egyik legmeghatározóbb albuma volt, mára pedig igazi klasszikussá érett.

Mac DeMarco

augusztus 14., hétfő, 22:00, A38 színpad

Ugyan zenészként egyre kevésbé érdekes, Mac DeMarco még mindig őrülten szórakoztató forma. Nemrég például a Savages éléről és az idei Gorillaz-lemez zárószámából ismert Jehnny Beth rádióműsorában vallott arról, hogy teljesen odáig van Dwayne Johnsonért. Az interjúból kiderült, hogy a Szikla az egyik legaranyosabb dolog, amit a zenész valaha látott, és szívesen meg is ölelgetné. Az izomkolosszus nem lesz ott a Szigeten, Mac DeMarco viszont igen.

Allah-Las

augusztus 13., vasárnap, 20:15, A38 színpad

Tavaly nyáron játszott először Magyarországon a kaliforniai Allah-Las, majd az A38 Hajón adott koncert után, szeptemberben, kidobták a harmadik nagylemezüket. A Calico Review dalai és a zenekar élő fellépései is tök jól passzolnak a láblógatós nyarakhoz, úgyhogy a Szigeten is kár lenne őket kihagyni.