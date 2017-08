Műanyag nélkül, 700 forintos sörrel jön a Sziget

Idén 25 éves a Sziget, a fesztivál hivatalos megnyitása előtt egy nappal körbe is jártuk a helyszínt. Összeszedtünk minden fontos vagy éppen apró-cseprő tudnivalót, amivel érdemes képbe kerülni. Hőségre felkészülni, karszalagokat időben beváltani, és irány a Hajógyári!

Jegyek még vannak

Még mindegyik napra vannak jegyek, egy napijegy 22 500 forintba kerül, a hétnapos bérlet pedig 99 ezer forintba, de idén már van háromnapos hétvégi jegy is 55 ezer forintért. A jegyek felvételéhez továbbra is szükség van a személyi igazolványokra, enélkül senki se induljon el a Szigetre. Augusztus 9. és 13. között hajós bulikat is tartanak, 13 és 17 óra között lehet hajókázni a Dunán, miközben szól majd a zene. Ezekre a bulikra külön kell váltani jegyet 8990 forintért, de Citypass karszalaggal csak 5990 a jegy. Ha valaki nagyon rákattant a hajózásra, akkor mehet akár saját hajóval is a Szigetre, de osztozhat a többekkel is, a lényeg, hogy pillanatok alatt ki lehet vele érni a helyszínre, lásd tavalyi cikkünket, annyi a változás, hogy idén már 6500 forintba kerül egy út egy főnek.

Még soha nem volt ennyi kaja a Szigeten

Egészen elképesztő választék van az idei Szigeten, ha az ember enni akar valamit. Összesen kétszáz vendéglátóegység üzemel a helyszínen, ahol italt vagy ételt lehet venni, és első körbejárás után nagyon úgy tűnik, hogy soha ennyire spéci nem volt még a választék a Szigeten, ha étkezésről van szó. A szokásos görög, olasz, mexikói vagy kínai helyek mellett van orosz, spanyol és persze több helyen vegán konyha is, de még indonéz teaházat és levesezőt is láttunk. Egy gyrostálat 2000 forintért számítanak, egy sima gyrost 1450-ért, a pizzaszelet ára pedig felkúszott 790-re. Egy hamburgert általában 1500 forint környékén lehet venni, de egészen klassz és nagy szendvicseket is láttunk 1200-1400 forint között. Az ételárakat mindig a mobil hot dogosoknál lehet lemérni, idén ez 980 forintba kerül.

Saját sör 700-ért

A 25 éves Sziget kapott a születésnapjára egy saját márkájú sört a Drehertől, amit természetesen a helyszínen is kapni lehet majd. Hidegkomlózásos technológiával, Centennial komlóval készült, amelyet előszeretettel használnak IPA sörökhöz is, citrusos, virágos aromás íze van. A csapolt sör idén 700 forint, de legalább nem négy, hanem öt deci, a rövidek egységesen 1150 forintba kerülnek, kivéve a Rézangyal pálinkákat. Fél liter vasutas fröccsöt megszámítanak egy jó ezresért, egy deci bor pedig 450 forintba kerül. A dobozos italok közül a Red Bull 760, a sima és a hidegkomlós Dreher 800, viszont az alkoholmentes változatokat csak 560-ért árulják, illetve csapolt cider is van 820 forintért, de ez csak négy deci. Ha valaki nem bírja az alkoholt, annak minden félliteres üdítő 490, kivéve a Jana vizeket, amikért hol 430-at, hol 470-et, hol 490-et kell fizetni attól függően, hogy milyen ízesítésűek, de 3 deci Cappyért is elkérnek 490-et.

A helyszíneken minden a régi

A Sziget nagy része maradt a régiben, de így is akad pár új rész, illetve olyan helyek, ahová minden évben érdemes visszatérni. Ilyen például a Sziget Beach-Cökxpon, ami mintha idén valamivel nagyobb és szebb is lenne, cserébe sajnos olyan magasan van a Duna, hogy 1-2 napon belül valószínűleg lezárják azt a kicsi részt is, ahol tudnak fürödni a fesztiválozók. Cserébe tényleg nagyon ajánljuk a Cökxpont, mert itt tényleg lehet nyugodtan pihenni, beszélgetni, alapozni a nagy berúgás előtt. Hasonlóan kellemes hely még az Artzone, ami ugyan elég közel van a két fő veretési epicentrumhoz, a Colosseumhoz és a Party Arénához, de nappal tökéletes pihenésre. Idén van műfüves focipálya, ahol állítólag egy másodosztályú olasz focista is felbukkan majd, illetve két strandröplabda-pálya, amihez ránézésre pont olyan tökéletes homokot hoztak a Szigetre, ami ehhez a sporthoz szükséges. Bónusz még, hogy Music Box néven felállították a Sziget legkisebb, egyben legcukibb színpadát a Magic Mirror mellett, ahol singer-songwriterek fognak csendesebb koncerteket adni.

A legnépszerűbb különleges helyszín idén is a Colosseum lesz, de állítólag a külföldiek imádják a magyar táncházat, és természetesen most is lesz hatalmas tábortűz az egygitáros trubadúroknak. Persze ha valaki az igazán minőségi szórakozást választja, akkor egész héten a tribute és a retro színpad között fog ingázni, hiszen előbbiben a világ legjobb zenekarjait utánozzák, utóbbiban meg olyan méltán elfeledett magyar popsztárok térnek vissza a '90-es évekből, mint Mr. Rick, az Ámokfutók vagy a Happy Gang.

Lebomló evőeszköz, semmi műanyag

A Sziget idén még nagyobb hangsúlyt helyez az okötudatosságra azzal, hogy az aludobozokért és a PET-palackokért cserébe a fesztiválozók wifi-kódot és ajándékokat kapnak, illetve részt vehetnek olyan workshopokon, ahol ezeket újrahasznosítják. Ráadásul ingyen adnak hordozható hamutartót is az embereknek, szóval jár a hatalmas zöld pont a Szigetnek. Sőt, elvileg megtiltják az összes vendéglátóhelynek az eldobható műanyag evőeszközök és tányérok használatát. Helyette fából és lebomló anyagból készült termékeket kell, hogy használjanak. Műanyag zacskókban sem lehet vásárolni, hanem papír vagy más lebomló anyagokból készültet kell használniuk a kereskedőknek.