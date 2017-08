Letudta a Szigetet, kidobott egy új dalt Pink

"Őrülten büszke vagyok az új albumomra" – írta ki az Instagramra, illetve fűtötte a rajongóit a szigetes koncertje után Pink. A posztból az is kiderült, hogy a Beautiful Trauma című anyag október 13-án fog megjelenni, öt évvel a 2012-es The Truth About Love után.

Ahogy ígérte, az első dala az új albumról pont a Szigeten adott bulija után jött ki, a What About Us című számot pedig már lehet is streamelni az ismert platformokon. "Nem is lehetnék ennél izgatottabb" – írta még mielőtt megjelent volna az új dal.

Pink nemrég egy fotót is kiposztolt a szigetes bulijáról, a mellékelt szöveg alapján pedig nagyon jól érezte magát Budapesten. A koncerten természetesen az Index is ott volt. "A buli a szelfizésen túl egy takkra kiszámított, profi gépezet volt, amiben minden mosolynak, lépésnek, kikacsintásnak és színpadra felhordott virágcsokornak megvolt a pontos helye és ideje" – írtuk a beszámolónkban.