Végre megnézheti, milyen lenne a Jóbarátok fekete színészekkel!

Jay-Z Moonlight című számához még a múlt héten készült el a klip, mely azonban csak most került fel a YouTube-ra. A klip utal az idei Oscar-blamára is.

A klip eredetileg csak a Tidal nevű streamoldalon volt látható, most viszont már mindenki megnézheti, milyen, amikor Ross, Joey, Rachel és a többiek szerepét fekete színészek alakítják. A videóban látható Lil Rel Howery a Tűnj el!-ből, Lakeith Stanfield az Atlanta című sorozatból, míg Hannibal Buress a Broad Cityből saját magát alakítja.

A további szereplők Issa Rae, Tessa Thompson, Tiffany Haddish és Jerrod Carmichael, a rendező pedig Alan Young (Master of None). A klip a Jóbarátok egyik jelenetét és a főcímét is parodizálja, majd betekinthetünk a forgatás színfalai mögé, végül Rae és Carmichael otthagyják a forgatást és a parkban sétálnak, ahol végül az Oscar-bakival külön felhívja a figyelmet a rendező, hogy igen, ha eddig nem esett volna le, ez a klip a feketék hollywoodi diszkriminációjááról szól.

A Jóbarátok egyik alkotója, David Crane válaszul csak annyit mondott, hogy örül, amiért a sorozat még ennyi év után is része a kulturális zeitgeistnek.