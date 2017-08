Kimentem a Szigetre, hogy dumáljak a halálról

Halál Kávézó? Mi? Annyira szar kávéjuk van, hogy megiszod, meghalsz?

Ezt kérdezte egy kedves ismerősöm, amikor meséltem neki, hogy megyek a Szigetre, a Halál Kávézóba.

Pedig kávé egyáltalán nincs, vaníliás karikát viszont kapok a szigetcsúcson található Cökxpon Chill Gardenben péntek délután kettőkor, miután tucatnyi alvó fesztiválozót átlépve megérkezek a helyszínre, ahol a halálról beszélgethetek. Egyáltalán nem szokványos ez a fesztiválprogram, általában kávézókban rendezik, Halál Kávézó így még soha nem is volt a Szigeten (és a világ egyetlen fesztiválján sem), habár a kezdeményezés több mint 15 éve világszerte létezik. A Halál Kávézó lényege, hogy találomra összegyűlt emberek nyíltan, természetes módon, virágnyelvet mellőzve beszélgetnek a halálról.

Mert a halál témája mindenkit érint és igazából mindenkit érdekel.

"Egyszerre vonz és taszít a gondolata, beletörődve fogadjuk végességünket és iszonyodunk tőle egyszerre", írja Geiszbühl-Szimon Petra mentálhigiénés szakember a Halál Kávézóról írt tanulmánya bevezetőjében a Kharón folyóiratban. A pénteki szigetes Halál Kávézónak is ő az egyik vezetője, mellette Nemes László filozófus, mexikói koponyás, "Akarsz beszélgetni a halálról?"-feliratos pólóban.

Mindketten biztosak abban, hogy a halálról való nyílt, csoportos beszélgetés enyhíti a halállal kapcsolatos szorongásainkat, Geiszbühl-Szimon Petra és Nemes László Magyarországon 2015 óta tartanak Halál Kávéház beszélgetéseket, amiket mindig a halálhoz kapcsolódó témát járnak körül a résztvevőkkel. Pénteken a témát a fesztiválozók döntik el, a közösen kialkudott téma az, hogy "Meddig akarsz élni?"

Kisebb csoport verődik össze a koponyás pólós vezetők körül, mellettük a péntek délután két órás kezdési időpontnak megfelelően kaotikusan alvó testek hevernek szerteszét. Egyetlen magyar érdeklődő mellett német, dél-afrikai, brit és svéd fesztiválozók beszélgetnek (angolul) nyíltan és belemenősen az élet végéről, annyira, hogy a program egyórás kerete sem elég nekik, amikor a sátor következő programja kezdődik, folytatják a diskurzust kicsit odébb a fűben. A haláltól félünk, de a beszélgetés feloldhatja a feszültséget, ami bennünk lakozik, mondják ki a bölcs végszót.

Pedig eleinte ők maguk is csodálkoztak, hogy a fesztiválon épp a halálról lehet dumcsizni. Egyikük találóan meg is fogalmazta a téma tabu-jellegét: "Mi a frász? - gondoltam, amikor megláttam a programban, hogy Halál Kávézó lesz itt. Azt gondoltam, hogy majd egy csomó aberrált jön majd ide. Pedig nekem fontos, hogy a halálról beszéljek, mert a szüleimmel nem tudok beszélgetni, arra sem hajlandóak, hogy elárulják, milyen temetést szeretnének" - mondja egy húsz év körüli német lány. Egy dél-afrikai fiú a beszélgetés elején még azt mondja, szívesen élne akár kétszáz évig is, de később módosít: elég lesz neki a száz is, mert aggódik, hogy nem tud majd adaptálódni a gyorsan változó világhoz. 92 éves nagypapájáról is mesél, aki ugyan korához képest kiváló kondícióban, tiszta tudattal él, aktív és sűrű életet élt, de mostanra elfáradt és várja már az élete legvégét.

A Halál Kávéház egy eredetileg Svájcból induló kezdeményezés, amely azóta világszerte 1500 helyszínen elterjedt mozgalommá nőtte ki magát, és most már Death Café movement-ként ismert.

Vasárnap 14 órakor újra lesz Halál Kávéház a a szigetcsúcson található Cökxpon Chill Gardenben.