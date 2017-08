Razziáztak a Gólyában, hazaküldték a vendégeket

Lemondta a szombat esti programját a budapesti Gólya, miután előző este razziát tartottak a nyolcadik kerületi klubban. A szórakozóhely a Facebook-oldalán azt írta: hétfőn bemennek az önkormányzathoz, hogy a végére járjanak a dolgoknak.

"A rendőrség és a közterület-felügyelet az önkormányzat munkatársaival kiszállt előző este, és kiderítették, hogy a helyen több, mint ötven ember tartózkodott (jelenleg ennyi fő befogadására van engedélyünk). Ezért haza kellett küldenünk a vendégeinket" – írta a Gólya.

A klubban pénteken a Stenk dalversenyének idei győztese, a Gustave Tiger koncertezett éppen, az esetről ők is egy Facebook-posztban számoltak be másnap. "Nem csak egy csodálatos koncert, hanem ilyen is volt tegnap. Mármint így tényleg beállított egy hadsereg, és megszámolták, hogy hányan vannak a helyen. MEGSZÁMOLTÁK! Régen a teljesen értelmetlen rendőrségi zaklatás is sokkal menőbb volt, nem csak számolgattak, mint valami óvodások" – posztolták.

A Gólyában szombat este a Stooges szaxofonosának utolsó bandája, a Round Eye játszott volna a hazai Chicagobulls társaságában. A koncerteket egy másik helyszínen tartják meg. "Ma tehát légyszíves ötvenen gyertek a Gólyába, a Round Eye és a Chicago Bulls pedig máshol fog fellépni" – írta a Gólya.