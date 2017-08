Már Párizsban kezelik Macklemore-t

Az énekes-rapper Macklemore-t szombaton még valószínűleg a Honvédkórházban ápolták, most azonban már egy Párizsi kórházból posztolt képeket az Instagramjára.

Macklemore – civil nevén Benjamin Hammond Haggerty – szombat este lépett fel a Szigeten. Az előadás után azonban valami baj történhetett, mert egy budapesti kórházból kezdett el videókat posztolni.

A Sziget szervezői szerint Macklemore-t vélhetően vesekő gyanújával szállították kórházba. A szállodájából vitték be, de már jobban volt. Most azonban egy – a posztjai alapján – párizsi kórházban van, ahol többek között egy MRI-vel is megvizsgálták.

Egyéb konkrétumot egyelőre nem tudni.