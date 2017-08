Állítólag Magyarországon mindenki boldog

A magyar közbeszédben is elhangzik egy csomószor, hogy vajon a fiatal, lobogó hajú Orbán Viktor '89-ben mit szólna, ha meglátná önmagát és a Fideszt 2017-ben. Ebből az elképzelésből készített klipet a Ricsárdgír és egyik kedvenc rendezőnk, Horváth Viktor a már a nevében is erősen áthallásos Mindenki boldog című számhoz.

"A klipet jó barátunk Horváth Viktor rendezte.

Hé Viktor! Nálad maradt a napszemüvegem!

Ilyen jóban vagyunk, hogy az Indexen üzenek neki, hogy nála maradt a napszemüvegem. A lényeg, hogy már akkor szerettünk volna klipet forgatni erre a számra, mikor a stúdióban először vettük fel a második lemezre. Sokan szóltak nekünk, hogy nem kellene ilyen dalt készítenünk, mert a Ricsárdgírbe ez nem fér bele. Szerintünk fontos hogy egy mai magyar zenekar a 2017-es Magyarországról véleményt alkosson, mindegy hogy jobb- vagy baloldali az együttes. Még ha infantilis is a banda. Szóval ez a hatodik Ricsárdgír klipünk, nagyon örülünk neki, Viktor, mármint Hotváth Viktor is nagyszerű és a stáb is fantasztikus volt" - írta nekünk Márton Dániel frontember a klipről.

A Mindenki boldog videóját látva egyébként nem is lehetne tagadni a politikai üzenetet. Az első képek a Fidesz védjegyének számító narancssárga színű tárgyakkal nyit, majd szintén talpig narancssárgába öltözött emberek állnak lepusztult helyeken (például kórház) a kampányokból megismert standoknál. A videóban az ifjú Orbán Viktor egy régi képe, illetve egy őt alakító színész is felbukkan, és a kettő keveredik, amikor kamu archív képeken is látható a szereplő. Aztán a frontember Marty McFlynak öltözve a Vissza, a jövőbe! dokijával elhozzák a múltból a jelenbe az ifjú Orbán Viktort, aki nem csak a mai lesújtó állapotokat látja, hanem azt is, hogy az emberek üldözik, dobálják, megvetik ma a narancssárga kampányolókat, és ő ennek annyira nem örül.

A Ricsárdgír legutóbbi lemezéről egyébként elég szépeket írtunk, a Mindenki boldog ráadásul egy különösen erős dal, ami komoly kritikát fogalmaz meg azokkal szemben, akik vakon beveszik a kormánypropagandát, és tényleg elhiszik, hogy Magyarországon minden szép és jó, és mindenki boldog.

Aki esetleg élőben is lecsekkolná a zenekart (érdemes, a legutóbbi Stenk Dalverseny döntőn is baromi jó bulit csináltak), az megteheti most csütörtökön az A38-on, ráadásul a remek Keeymen szörfzenekar játszik előttük. Ha ez túl korai, akkor érdremes augusztus 19-én lemenni Zamárdiba, ahol szintén fellépnek. Fontos, hogy 2018-ig a Ricsárdgír már nem lép fel Budapesten, mert pihenek, dalokat és annyira megújulnak, hogy rájuk sem lehet ismerni majd jövőre.