Nyugdíjas éveire Detroitba költözik Aretha Franklin a michigani Bloomfield Hillsből. Az énekesnő a Detroit Free Pressnek azt nyilatkozta, hogy egy éjszakai klubot is szeretne nyitni – írja az MTI.

A 75 éves Franklin idén januárban jelentette be, hogy visszavonul a zenéléstől, mert több időt töltene az unokáival. Idén koncertezik utoljára. A munkát folytatná, most is új albumán dolgozik. A tervezett éjszakai klub az Aretha's nevet kapná, ahol Franklin is fellépne néha, a kedvenc detroiti előadói mellett.

A memphisi Franklinnek húsz listavezető dala volt az Egyesült Államokban. Ő volt az első női zenész, aki bekerült a Rock & Roll Hírességek Csarnokába. 1968 és 1975 között minden évben ő nyerte a legjobb r'n'b énekesnőnek járó Grammy-díjat. 2005-ben Szabadságért Elnöki Érdemérmet kapott George W. Bush elnöktől.

Franklin, aki képzett zongorista, 19 éves kora óta lép fel énekesként. Az utóbbi években meggyengült az egészsége. 2010-ben hasműtétje miatt egy ideig nem koncertezhetett. A felgyógyulása után kevesebbet koncertezett.