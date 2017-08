A térségnek még mindig nincs ehhez hasonló rendezvénye, pedig a közönség meglenne hozzá

Szeptemberben először tartják meg a Vanishing Point nevű rendezvényt, ami Magyarországon először terelné egy helyre azokat a zenekarokat és rajongókat, akik vonzódnak az elmúlt jó pár évben reneszánszát élő pszichedelikus rock, és annak más mutációi iránt. A Dürer Kertben tartott rendezvénnyel kapcsolatban a Middlemist Red két tagjával, Ürögdi Ábellel és Deli Somával beszélgettünk, akik többed magukkal szervezőként is részt vesznek az eseményen. Az interjúból kiderül, hogy az első Vanishing Point inkább csak egy igényfelmérős, nagyszabású klubbuli lesz, amivel az a cél, hogy a régióban is legyen a műfajnak egyszer saját fesztiválja.

Hogyan foglalnátok össze röviden a Vanishing Point fesztivál lényegét? Mi a koncepció? Miért Vanishing Point?

Deli Soma: A Vanishing Point lényege, hogy az elmúlt években itthon kialakult pszichedelikus illetve hozzáköthető gitárzenei műfajokban tevékenykedő zenekarokat összefogjuk és egy nagyobb szabású esemény keretein belül, a nemzetközi színtér jeles zenekaraival együtt mutassuk be őket az erre fogékony közönségnek. A cél elsősorban egy közösségépítés, az itthoni szcéna összetartása, illetve nem utolsósorban egy kísérlet a hazai zenekarok nemzetközi véráramba való bevonásába.

Ürödgdi Ábel: Szerencsére már a szervezési időszak legelején eszembe jutott, hogy mi lenne, ha Vanishing Pointnak neveznénk. Egyrészt köthető a zenekarhoz (lásd 2. album utolsó szám), másrészt pedig hangulatilag és jelentésileg is passzol ehhez az egész zenei világhoz, belemagyarázható sok minden.

Miért ősszel, miért nem nyáron tartjátok?

DS. Az elmúlt években elképesztően megnőtt a nyári fesztiválok száma, ezzel a dömpinggel pedig aligha tudnánk felvenni a versenyt kezdő fesztiválként. Nem beszélve arról, hogy a legtöbb zenekar, akikkel szívesen dolgoznánk a jövőben, szintén elég sűrű nyári programmal rendelkezik, ami jócskán megnehezítené a line-up összerakását is.

Miért a Dürer Kertben, miért nem éppen egy szabadtéri fesztiválon vagy különleges helyszínen?

DS. Ez alapvetően még nem a fesztivál, csak egy launching party. Az első több napos rendezvényünket jövőre szeretnénk megvalósítani. Idén elsősorban egyfajta igényfelmérésként tekintünk a Vanishing Pointra, amihez a Dürer tökéletes infrastruktúrával és lehetőségekkel rendelkezik, a több színpad és a hatalmas tér pedig ad egy fajta fesztivál érzetet is az egésznek, ami miatt nagyon örülünk, hogy idén náluk találtunk otthonra.

Kik a szervezők?

DS. Szervezésben a Fingers Crossed booking csapata, Katrinák Márk és Rudolf Rebe vannak a legnagyobb segítségünkre a Dürer Kert és a Middlemist Red crew mellett.

Van itthon már akkora befogadó közege a psych rocknak, hogy érdemes külön fesztivált szervezni rá?

DS. Idén még csak egy launching partyval indítjuk a fesztivált, pontosan azért, hogy felmérjük mekkora igény van rá. Abban biztosak vagyunk, hogy bőven vannak olyan zenekarok, akiket még nem hívott el senki Budapestre játszani, pedig egész nagy közönségük lenne, többek között ezt az űrt is szeretnénk betölteni. Ahogyan a vizualitásra is nagy hangsúlyt fogunk fektetni ezen az estén, ezért pedig a zenekarokon kívül egyedülálló látványra is számíthat majd mindenki, aki minket választ szeptember 16-án.

Mitől lesz egy egynapos esemény fesztivál, nem pedig egy sok fellépős klubbuli?

DS. Jelen esetben ez tényleg csak egy sok fellépős klubbuli, hiszen ez még nem a klasszikus értelemben vett fesztivál, amit eredetileg elképzeltünk, idén még csak szeretnénk bejáratni a nevet, és minél több emberhez eljuttatni, hogy mindenképpen kalkuláljanak velünk jövőre is.

Milyen külföldi példák adták az ihletet?

ÜÁ. Mint mindennek, ennek is volt egy lényeges előzménye. Először 2008-ban rendezték meg azt az Austin Psych Festet, ami ma már Levitation néven van jelen. Ez indított el egy olyan hullámot, aminek köszönhetően mára már Liverpool, Manchester, Eindhoven, Koppenhága vagy éppen Lisszabon szervez a műfaj képviselőinek évente egy-egy eseményt.

Hogyan választottátok ki a fellépőket? Vannak olyan magyar zenekarok is, akik például nem igazán sorolhatók a psych vonalhoz.

DS. Ahogyan az amerikai Levitation, vagy az angol Liverpool Psych Fest esetében is, itt sem csak és kizárólag a psych zenekarokra fókuszálunk, hanem minden olyan gitárzenére, ami köthető a műfajhoz, igyekszünk minél színesebbé tenni az egészet. Ideális esetben, aki elmegy egy pszichedelikus zenekar koncertjére, ugyanúgy meghallgatna egy garázs vagy egy psych-pop bulit. A zenekarok kiválasztásánál, legalábbis a magyar előadóknál ezért mindenképpen szempont volt, hogy átfedés legyen a közönségük között.

Mik a rövid és hosszútávú tervek?

DS: Rövidtávú tervünk mindenképpen, hogy a szeptemberi eseményünk sikeres legyen és egy elégedett közönség távozzon az este végeztével. A hosszú távú tervünk pedig egy akár nemzetközi szinten is sikeres több napos psych-fest esemény létrehozása, ahová szívesen járnak vissza a zenekarok és a dj-k játszani.

Hány embert vártok és mennyivel lennétek elégedettek?

DS. A cél, mint minden kezdő vállalkozásnál, hogy kijöjjünk nullára, de mit lehet erre mondani, nyilván minél többen jönnek, és távoznak egy jó élménnyel, mi annál boldogabbak leszünk. 7-800 embernél már bőven elégedettek vagyunk, 1000 fölött pedig több, mint jókedvűen zárnánk az első eseményünket.

Mennyire láttok arra esélyt, hogy az uniformizálódó magyar fesztiválpiacon egyre több rétegzenei, tematikus esemény jelenik meg?

DS. Bánkitó, UbikEklektik. Ha csak ezeket a fesztiválokat, és a gyarapodó közönségüket nézzük minden évben, semmi okunk az aggodalomra. Viszont célunk, hogy a Vanishing Point a jövőben egy a környező országokban is sikeres fesztivál lehessen, így nem csak az itthoni közönségre fókuszálnánk, hiszen a térségnek még mindig nincs ehhez hasonló rendezvénye, pedig a közönség meglenne hozzá.

Kiket hívtatok volna szívesen, de nem jöttek?

ÜÁ: King Gizzard & The Lizard Wizard, TOY, Pond, Jacco Gardner, Thee Oh Sees, All Them Witches, SUUNS csak, hogy párat említsünk. De ha ez jól sikerül, jövőre minimum az egyik összejön, ígérjük!

Honnan szereztetek financiális támogatást?

ÜÁ. A rendezvényt zenekari pénzből finanszírozzuk a Dürer kerttel közösen, ebből nyilván a nagyobb részt a Dürer vállalja. Mivel ez egy jószándékú kezdeményezés a költéségvetés nagyját a külföldi fellépők viszik el, ezeken és az egyéb infrastruktúrális kiadásokon a Dürerrel osztozunk, ahogy majd a bevételen is (hasonló arányban) A magyar zenekarok pedig mérhetetlen együttműködőek és támogatók voltak, és jelképes összegért eljöttek, hogy lehetőséget teremtsenek egy közép-kelet-európai psych szcéna megszilárdításához.