Miley Cyrus is Elvis-imitátorrá változott

A Hannah Montana sztárjának legújabb lemezén Dolly Parton is közreműködik majd, a címadó dal klipjében pedig az énekesnő Elvist idézi meg. Az M83-t a gyerekrajzok ihlették meg, a Grizzly Beart a fenékpaskolás, a Weezer egy reménytelenül szerelmes sirály, Lil Peep egyszerűen csak lángra lobbantja magát a legújabb videójában. Ezúttal is az elmúlt napok legjobb klipjeiből válogattunk.

Foxygen: Avalon

rendezte: Alissa Torvinen & Cameron Dutra

"Tudod, amikor megpróbálsz tanácsot kérni az ismerőseidtől a Facebookon, de kizárólag önelégült faszfejek reagálnak a bölcselkedő hülyeségeikkel. Dióhéjban ez a Foxygen" – írta a Drowned In Sound a magyar származású Jonathan Rado és társa, Sam France zenekaráról, amikor az év elején megjelent a legújabb albumuk, a Hang (itt írtunk róla). A Foxygen most egy nagyon vicces nyolcperces mockumenturyval rukkolt elő az idei lemezük Avalon című dalához, amiről könnyen az ember eszébe juthat mondjuk a Spinal Tap röhejessége. A zenekar jövő kedden ráadásul az A38 Hajón koncertezik, élőben pedig állítólag fantasztikusak, amikor David Lettermannál léptek fel, a házigazda meg volt őrülve értük.

Grizzly Bear: Mourning Sound

rendezte: Beatrice Pegard

Pénteken jött ki a Grizzly Bear legújabb albuma, a Painted Ruins, a zenekar pedig a megjelenés hetén egy új videóval jelentkezett, amelynek főszereplői egytől egyig nők, az egyikük ráadásul a francia Clémence Poésy, akit a Harry Potter-filmek melett a 127 órában, az Erőszakikban és a Derült égből apuban is láthattunk, valamint szerepelt a Gossip Girlben is. A klipben azonban nem csak őt láthatjuk, hanem néhány pucér férfi feneket is, amint éppen elfenekelik őket, aztán meg egy pár női mellet, ami szivárványszínű sugarakat lövell ki magából.

Kevin Morby: Downtown's Lights

rendezte: Hugo Jouxtel

Biztos sokan emlékeznek még a francia La Blogothéque videósorozatára, a Take Away Showra, amelyben a zenekarok a szabadban, izgalmas városi helyszíneken adták elő a dalaikat. Kevin Morbynak ezúttal a videós csapat egyik tagja, Hugo Jouxtel rendezett klipet. A fekete-fehér videót Párizsban forgatták, ahol az énekes-dalszerző egy nagy csokor virággal kolbászol az emberek között – egyszerű koncepció, szép megvalósítás. A Downtown's Lights című dal a nemrég megjelent, City Music című albumon szerepel, amiről a megjelenése után mi is csupa szépet írtunk.

Weezer: Mexican Fender

rendezte: Lior Molcho

Mégsem Black Album lesz a következő Weezer-lemez címe, pedig a tavalyi White Album után határozottan jópofa húzás lett volna. Rivers Cuomo és zenekara azonban közben meggondolhatta magát, és bejelentették, hogy a következő album október 27-én érkezik, a címe pedig Pacific Daydream lesz – és a borítója is nagyon szépnek ígérkezik. A klip egy reménytelenül szerelmes sirályról és a strandoló kiszemeltjéről szól, a slusszpoén pedig csak a rövid stáblista után jön, úgyhogy addig semmiképp sem kattintsunk el.

LCD Soundsystem: Tonite

rendezte: Joel Kefali

Klág Dávid kollégámmal annyira vártuk az új LCD SS-számot, hogy a szerdai munkanap végén addig nem voltunk hajlandóak elindulni a szerkesztőségből, amíg a dal fel nem került a Spotifyra. Szerencsére nem kellett azért olyan sokat várnunk rá, és már nincs sok hátra az új album megjelenéséig sem, az American Dream című anyag szeptember első napján érkezik majd. A Tonite pedig még aznap kapott egy videót is.

Forest Swords: Raw Language

rendezte: Sam Wiehl

Nemcsak a Foxygen, hanem a brit Matthew Barnes projektje, a Forest Swords is útba ejti mostanság Magyarországot. Barnes második albuma, a Compassion májusban jelent meg, ezen szerepel a Raw Language című szám is, ami most szép, artisztikus klipet kapott. A Forest Swords koncertje szeptember 30-án, egy szombat estén, lesz majd a Dürerben.

Lil Peep feat. Lil Tracy: Awful Things

rendezte: Sus Boy & Nick Koenig

A gimnázium néha maga a pokol, és nagyjából erről szól Lil Peep legújabb videója is, amiben a suli slozijában erotikázik egyet az egyik kis osztálytársnőjével, aztán szerelmi bánatában jól felgyúltja magát a gimi folyosóján. A klipben Lil Tracy is feltűnik, meg egy embernagyságú hot-dog is is lángra kap.

Chelsea Wolfe: 16 Psyche

rendezte: Zev Deans

Azt hiszem, elég sokatmondó tény, hogy Chelsea Wolfe Salemben vette fel a legújabb albumát, az album producere ráadásul a Converge vegán gitárosa, Kurt Ballou volt, a dalokban pedig olyanok működtek közre, mint Troy Van Leeuwen a Queens of the Stone Age-ből, illetve Aaron Turner az Isisből – mármint a zenekarból, nem az Iszlám Államból. A Hiss Spun című, metálos anyag hivatalosan szeptember 22-én érkezik majd, Wolfe pedig egy korábban már ismert számhoz készített videóval spanolta fel a rajongóit. (Az előző albumot, az Abysst nagyon szerettük, itt írtunk róla.)

Miley Cyrus: Younger Now

rendezte: Diamond Martel & Miley Cyrus

Szeptember végén dobja majd ki a következő albumát Miley Cyrus, amelynek ezúttal a címadó dalához érkezett klip. Az énekesnő ráadásul nemcsak a borítón pózol Elvis Presleyként, hanem a Younger Now videójában is, az pedig külön cuki, hogy a kislemez borítóján Cyrus kislányként, csálé fogsorral vigyorogva látható – állítólag egy általános iskolai fotózáson készült a fotó. Az album egyik érdekessége, hogy az egyik számban (a Rainbowland címűben) Dolly Parton is közreműködik. A vidám hangulató videó egyértelműen az ötvenes évek Amerikájának hangulatát idézi, a bábos rész pedig egy az egyben a Katonablues (G.I. Blues) című Presley-film egyik jelenetét idézi. Cyrus egyébként társrendezőként is kivette a részét a munkából.

M83: Do It, Try It

rendezte: David Wilson

"Mintha egy gyerek papírkoronában az egész univerzumnak akarna kiabálni a házának tetejéről csillaghullás közben" – írtuk, amikor tavaly tavasszal megjelent az M83 legutóbbi albuma, a Junk. Onnan tudom, hogy a hasonlatunk biztosan helytálló, hogy Anthony Gonzalez legújabb klipjében is egy kisfiú a főszereplő, aki egy gyorsétteremben rajzolgat éppen, amikor észreveszi, hogy amit papírra vet, az körülötte is megjelenik, a fantáziájának szüleményei pedig aztán jól felforgatják a helyet.

Gordi: Bitter End

rendezte: Michael Beets

A 24 éves Gordi bábos videója nagyon-nagyon szépre sikerült, ezért direkt a végére hagytam. A Bitter End című szám az ausztrál zenész Reservoir című debütlemezén szerepel majd, ami augusztus 25-én, azaz jövő pénteken, fog megjelenni.