Csak Nicki Minaj mentheti meg Katy Perry kosárcsapatát

Rengeteg híresség bukkan fel Katy Perry kosárlabdás videójában, amelyben Nicki Minaj akkorát rappel, hogy a szedett-vedett társaság azonnal összeszedi magát, és megfordítja a mérkőzést. King Krule visszatért, Dave Grohl újra klipet rendezett, a Killers videójában pedig Molotov-koktél repült egy autóra. A Videódiszkóban ismét a hét legjobb klipjei közül válogattunk.

Mastodon: Steambreather

rendezte: Essy May & Stevie Gee

"Hosszú idő óta újra egyenletes lemezt készítettek, ami nem azt jelenti, hogy egysíkú, hanem hogy jobbnál jobb számok követik egymást gyors egymásutánban" – lelkesedtünk a Mastodon új, Emperor of Sand című albumáért az év első felében. A lemez Steambreather című számához ezúttal egy házaspár, Essy May és Stevie Gee, rendezett klipet, amelyben két gördeszkás metálos bekeveredik egy beteg szekta beteg bulijába, és hát sajnos semmi jó nem sül ki a látogatásukból.

The Killers: Run For Cover

rendezte: Tarik Mikou

Brandon Flowers a héten rendesen odaszólt a kortárs gitárzenekaroknak, szerinte ugyanis azért nincsenek ma igazán népszerű rockbandák, mert nem elég jók. A frontember a Noisey interjújában beszélt arról, hogy ma már nincsenek olyan zenekarok, mint a kétezres években a Strokes vagy az Interpol voltak, mert ha lennének, akkor hallanánk róluk. A Killers közben egy klipet is kihozott az egy hónap múlva megjelenő új lemezéhez, amelyben egy fiatal nő menekül az erdőn keresztül, vélhetően egy rossz kapcsolatból, aztán előkerül egy Molotov-koktél.

PUP: Old Wounds

rendezte: Jeremy Schaulin-Rioux

"Ez a videó az egyik legőrültebb dolog, amit a zenekar valaha csinált" – harangozta be interaktív klipjét a PUP frontembere, Stefan Babcock. Okkal büszkék a munkájukra, az Old Wounds videója ugyanis rettenetesen viccesre sikerült. A sztori szerint a zenekar új turnémenedzserét alakítjuk, akinek annyi lenne a feladata, hogy hazajuttassa a banda tagjait egy teltházas buli után. Bár elsőre talán egyszerűnek tűnik a küldetés, nagyon hamar súlyossá válik a történet, én például Stefant próbáltam meg ágyba tenni, de a hotelszoba helyett egy erdőben kötöttünk ki begombázva, ahol a bekészült frontembert váratlanul szétcincálta egy medve. A játék végén meg is kaptam, hogy én vagyok a legrosszabb turnémenedzser az egész világon. :(

King Krule: Czech One

rendezte: Frank Lebon

A tizenkilencedik születésnapján jelentette meg nagyot robbanó bemutatkozó albumát Archy Marshall, azaz ismertebb nevén King Krule. A vörös fizimiskás zenész azóta nem jelentkezett semmilyen zenével a művésznevén, egy albumot azonban két éve kidobott a polgári neve alatt, illetve közreműködött például néhány Mount Kimbie-számban. A fiatal énekes-dalszerző a héten azonban visszatért a King Krule névhez, és közzétett egy Czech One című szerzeményt, amelynek a klipjében barna öltönyben, a város felett lebegve láthatjuk, majd egy éjszakai repülőjáraton, aztán egyre izgalmasabb dolgok történnek. Új albumról egyelőre nincs szó, csak egy kislemezrzől.

Ride: Cali

rendezte: Niall Trask

"Ezért bőven megérte újjáalakulni" – írtuk nemrég, amikor megjelent a kilencvenes évek legendás shoegaze-zenekarának visszatérő lemeze, a Weather Diaries. A júliusi kritikánkban épp a Cali című számot emeltük ki, a lemez csúcspontjának nevezve, a dal pedig most egy nagyon jól kinéző, igazán kaliforniai hangulatú szörfös videót kapott.

The War on Drugs: Pain

rendezte: Emmett Malloy

Pénteken jelent meg a philadelphiai The War on Drugs (Kurt Vile korábbi zenekara) negyedik, A Deeper Understanding című albuma, amelyre azonnal ráharaptak a kritikusok, a Pitchfork már rá is dobta a Best New Music plecsnit. A hónap első felében egy dalt már előadtak Jimmy Kimmelnél, ugyanez a szám pedig most fekete-fehér klipet is kapott, amelyben a Schuylkill folyón láthatjuk a zenekart, egy róluk elnevezett rakományszállító hajón zenélve, meg közben egy csomó tök szép kép is feltűnik a városról.

Katy Perry & Nicki Minaj: Swish Swish

rendezte: Dave Meyers

Katy Perry nagy kópé, épp aznap jött elő a Swish Swish videójával, amikor riválisa, Taylor Swift kidobta új, Look What You Made Me Do című dalát. A humoros klipben Perry és szedett-vedett kosárcsapatával mérkőzik meg a báránybőrbe bújt farkasokkal, aztán a kudarcra ítélt meccset Nicki Minaj menti meg, aki olyan motiválót rappel az egyik szünetben, ami megfordítja a mérkőzést. A videóban ráadásul egy rakás más híresség is felbukkan: sokan mások mellett Gaten Matarazzo a Stranger Thingsből, Jenna Ushkowitz a Gleeből, Russel Horning, vagyis a Backpack Kid, Dexter Mayfield plus size modell, az izlandi Hafþór Júlíus Björnsson, azaz A hegy a Trónok harcából, Sydelle Noel, Britney Young, Kia Steves és Jackie Tohn a Glowból, valamint Doug, a világhírű mopsz.

Foo Fighters: The Sky Is A Neighborhood

rendezte: Dave Grohl

"Gyakrabban kellene klipet rendeznie Dave Grohlnak" – írtuk, amikor a nyár elejen megérkezett a Run videója, amiben a Foo Fighters megvadult nyugdíjasok között rokkol egy nagyot. Kétlem, hogy a frontember meghallotta volna a szavaimat, Grohl azonban újra videót rendezett. A hamarosan megjelenő albumon szereplő The Sky Is A Neighborhood videójában két hálóinges kislány olvassa fel a dal szövegét egy megsárgult könyből, aztán észreveszik, hogy a világító szemű Grohlék épp a fejük felett, a háztetőn játszanak. Nem annyira szórakoztató, mint a Run klipje, de a látvány miatt mindenképp megérdemli azt a pár percnyi figyelmet. A zenekar júniusi koncertjéről itt írtunk, a Concrete And Gold című album pedig szeptember 15-én fog megjelenni.

Ariel Pink: Feels Like Heaven

Szeptember közepén új lemezzel jelentkezik Ariel Pink, akinek ez lesz az első albuma a 2014-es Pom Pom után. Az anyag címe (Dedicated To Bobby Jameson) nem egy fiktív személyre utal, hanem egy létező amerikai zenész sok tekintetben tragikus élete előtt tiszteleg. Az Another Weekend után ezúttal a Feels Like Heavenhöz érkezett videó (a Cure-áthallás megvan, ugye?), a klip pedig tök jól reagál erre a magányos estéken telefont basztatós időszakra, amit mostanság élünk.