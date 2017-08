Csak Pink csillogott az idei botránymentes VMA-n

Az MTV Video Music Awards soha nem arról szól, hogy kik nyerik a fontos díjakat, hanem, hogy a gálán milyen botrányos dolog történik, amin egy ideig pöröghet az internet. Itt csókolózott Madonna és Britney, twerkelt Robin Thicke-vel Miley Cyrus, vagy szakította félbe Taylor Swift beszédét Kanye West. Idén semmi ehhez hasonló nem történt sajnos.

Katy Perry volt a házigazda, és miközben az ország egyik negyedik legnagyobb városa víz alá került, a zeneipar egy része megpróbált úgy csinálni, mintha nem kopogtatna a világvége. A belpolitika csak néha került elő, de azért elküldték a fenébe a nácikat. Összeszedtük a gála legfontosabb pillanatait néhány gifben, illetve videóban.

Katy Perry sajnos nem tudott mit kezdeni a műsorvezetői szereppel, részben miatta is lehet azt mondani, hogy felejthető volt a show. Az sem segített, hogy a díjátadót sikerült arra a vasárnapra tenni, amikor leköszönt a Trónok harca hetedik évada. A VMA egy órával korábban kezdődött, és másféllel tovább tartott, így a műsorba beépítettek egy részt, ahol Katy Perry Daenerys Targaryennek öltözve köszöntötte azokat a nézőket, akik az HBO-ról kapcsoltak vissza az MTV-re.

Perry műsorával az volt még a baj, hogy bármilyen utalást hozott, végül mindegyik úgy érződött, mintha már ezer éve lejárt a vicc szavatossága. A mélypont talán a fidget spinnerezés volt.

via GIPHY

Az este nagyrészt politikamentesen folyt, de a kezdés után nem sokkal Paris Jackson, Michael Jackson lánya, megjelent a színpadon és mielőtt felkonferálta volna a legjobb pop album díjának prezentálóit, ellenállásra szólított fel a náci és fehér felsőbbrendűséget hirdető szervezetek ellen.

Ezt követően csak ritkán jött elő a belpolitikai helyzet, de a 3 órás díjátadó vége felé megjelent a színpadon egy szemüveges férfi, aki azt mondta a mikrofonba, hogy Robert Lee-nek hívják és Robert E. Lee leszármazottja. Ő az az egykori tábornok, akinek a szobra miatt halálos áldozattal is járó tüntetések voltak az Charlottesville városában. Később csatlakozott hozzá a színpadon Susan Bro, annak Heather Heyernek az édesanyja, aki életét vesztette Charlottesville-ben. Ő bejelentette, hogy elindítja a Heather Heyer Alapítványt, ami azért jött létre, hogy támogassa a gyűlölet elleni harcot.

via GIPHY

Jól jellemzi az idei díjátadót, hogy Twitteren az egyik legnagyobb port az kavarta, hogy Jack Antonoff, (Lena Dunham férje, Lorde és Taylor Swift producere), banánt evett még a show elején. Ezzel sikerült valami spontánt csempésznie az egyébként elég kiszámíthatóan haladó estébe, biztos ezért volt olyan nagy sikere Twitteren is.

via GIPHY

Lorde is színpadra lépett, de éneklés helyett csak táncolt, miközben a Homemade Dynamite szólt. Később kiderült, hogy a színésznő hangja olyan rossz állapotban volt, hogy infúziót kapott, de az éneklést inkább nem vállalta, helyette adott egy kortárstánc-bemutatót, amit ezen a linken teljesen egészében meg lehet nézni.

via GIPHY

A nemrég Magyarországon is kiváló koncertet adó Pinket életműdíjjal tüntették ki, és hozzá tartoznak az este legmenőbb pillanatai is.

Előadott egy 7 perces medleyt a legnagyobb slágereiből, amihez egészen meglepő körítést talált ki. Egy ponton Cadillacen állva emelték a közönség felé, nem sokkal később pedig egy fűnyírón zakatolt végig a színpadon, miközben majdnem meztelen táncoslányok láncfűrésznek látszó tárggyal a kezükben ugráltak körülötte. Itt lehet az egészet megnézni, érdemes.

via GIPHY

Pink életműdíját Ellen Degenerestől vehette át és a köszönő beszéde is igazán szimpatikusra sikerült. Arról beszélt, hogy egy nap lánya arról vallott neki, hogy fiús kinézete miatt saját magát tartja a legcsúnyább lánynak. Erre az énekesnő készített egy PowerPoint-prezentációt, amiben bemutatta, hogy az olyan művészeket, mint Janis Joplin, John Lennon, vagy David Bowie, valószínűleg ugyanúgy csúfolták meg kinevették, akik ettől függetlenül is mentek a saját fejük után, milliókat inspirálva ezzel.

Taylor Swift személyesen kihagyta az estét, viszont itt mutata be legújabb dalának, a Look What You Made Me Do-nak a videóklipjét, amivel bővebben majd a hétvégi videódiszkóban foglalkozunk, itt csak egy részletet mutatunk a saját sírját ásó zombi Taylor Swiftről.

via GIPHY

Kendrick Lamar műsorával kezdődött az este, aki aztán később szét is nyerte magát, övé lett a legjobb videó díja is.

via GIPHY

De ez a díjátadó soha sem a díjazottakról szólt, az igazán mellékes, de az elég nevetséges, hogy a nyár slágerét Lil Uzi Vert vitte haza, miközben a nyár igazi slágerének, a Despacitonak még egy jelölés sem jött össze. Mondjuk Luis Fonzi és Daddy Yankee azt hiszem aligha bánkódik.

Az év előadója pedig Ed Sheeran lett, akiről a nem olyan régen írtunk egy hosszabb cikket.

Nyertesek:

Az év videója: Kendrick Lamar - HUMBLE.

Az év előadója: Ed Sheeran

Legjobb közös dal: Zayn & Taylor Swift - "I Don't Wanna Live Forever

Legjobb hiphopvideó: Kendrick Lamar - HUMBLE.

Legjobb új előadó: Khalid

A nyár slágere: Lil Uzi Vert - XO Tour Llif3

Legjobb látványtervezés: Kendrick Lamar - HUMBLE.

Legjobb koreográfia: Kanye West - "Fade"

Legjobb rendezés: Kendrick Lamar - HUMBLE.

Legjobb operatőri munka:Kendrick Lamar - HUMBLE.

Legjobb vágás: Young Thug - "Wyclef Jean"

Legjobb digitális trükk: Kendrick Lamar - HUMBLE.