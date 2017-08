Magyar kosaras zúzta szét a palánkot Katy Perry klipjében

Egy magyar is szerepel Katy Perry és Nicki Minaj közös videójában, amely alig néhány nap alatt ötvenmilliós nézettséget ért el a YouTube-on. Pál Levente a Lords of Gravity nevű akrobatikus kosárlabdacsapat tagjaként került a Swish Swish klipjébe, amelyben Perry parókás dublőrét alakította.

A nagyot futó videóban Perry és szedett-vedett kosárcsapata mérkőzik meg a báránybőrbe bújt farkasokkal, majd a kudarcra ítélt meccset Nicki Minaj menti meg, aki olyan motiválót rappel az egyik szünetben, ami megfordítja a mérkőzést, aztán csak záporoznak a pontok, méghozzá épp Leventének köszönhetően, aki a klip egy pontján akkorát zsákol, hogy beszakad a palánk (kb. 5:30 után).

A klipben a két énekesnő és a magyar akrobatikus kosaras mellett rengeteg sztár is felbukkan: például Gaten Matarazzo a Stranger Thingsből, Jenna Ushkowitz a Gleeből, Russel Horning, vagyis a Backpack Kid, Dexter Mayfield plus size modell, az izlandi Hafþór Júlíus Björnsson, azaz A hegy a Trónok harcából, Sydelle Noel, Britney Young, Kia Steves és Jackie Tohn a Glowból, valamint Doug, a világhírű mopsz.

A magyar csapatot a Grammy-díjas producer, Nathan Scherrer kereste meg még hónapokkal a forgatás előtt, aki korábban olyan előadók videóin dolgozott, mint Rihanna (American Oxygen), a Led Zeppelin (Brandy & Coke), Justin Timberlake (Tunnel Vision), The Weekend (The Hills), Pharrell Williams (Freedom), de ő volt Kendrick Lamar HUMBLE. című klipjének producere is, ami a hétvégi MTV Video Music Awardson hat díjat is bezsebelt (a gála házigazdája meg épp Katy Perry volt), a Grammyt pedig Beyonce Formation című klipje miatt kapta.

"Az eredeti terv az volt, hogy a teljes csapattal utazunk, végül azonban változott a forgatókönyv, és csak egyetlen zsákolóra volt szükségük a kliphez. Videóanyagokat és képeket küldtem mindenkiről, majd a döntést közösen hoztuk meg. Szerencsére nagyon jó az összhang a csapatban, semmiféle feszültséget nem okozott, hogy csak Levi szerepelhetett a videóban" – mesélte az Indexnek a Lords of Gravity menedzsere, Sarlós Márton.

A kiválasztott Pál Levente júliusban járt a menedzserével Los Angelesben, ahol a klipet forgatták. Erről, pontosabban a forgatásról kérdeztük a nagyokat zsákoló Leventét, ő pedig válaszolt, és azt is elárulta, hogy a palánknak valójában semmi baja nem esett a felvételek ideje alatt.

Hogyan készült a palánktörős jelenet? Mennyire veszélyes egy ilyen mutatvány?

A palánktörős jelenet minket is meglepett, ugyanis a forgatáson szerencsére egyben maradt a palánk a zsákolásom után. Az üvegszilánkok csak az utómunka során kerültek a klipbe. Egyébként palánktörés ide vagy oda, mint minden extrém sportnak, ennek is megvan a maga veszélye. Tudni kell pontosan, hogy hol vagy a levegőben, hogy ugrasz el, és hogy érkezel. Mivel már 5 éve csináljuk, kellő tapasztalattal rendelkezünk, de egy kezdő számára kimondottan veszélyesnek mondható.

Milyen volt a forgatás hangulata? Meddig tartott?

A forgatás hangulata remek volt. Mindenki barátságos volt, a zsákolós felvételek után nagyon sokan jöttek oda hozzánk gratulálni vagy csak kezet fogni. A forgatás több helyszínen zajlott, mi a Los Angeles-i arénában dolgoztunk bő tizenkét órát.

A klip alapján elég viccesnek és jófejnek tűnik Katy Perry. Tényleg az?

Abszolút, az egész forgatás alatt nagyon közvetlenül viselkedett mindenkivel, mindenkihez volt egy-egy jó szava, pedig a forgatás vége felé már látszott rajta, hogy nagyon elfáradt. Ennek ellenére még hajnali háromkor is megállt mellettünk, amikor látta, hogy pakolunk, jó utat kívánt haza, és még egyszer megköszönte, hogy ilyen messziről is eljöttünk, hogy szerepeljünk a klipjében.

Nicki Minaj és egy rakás más híresség is feltűnik a videóban. Kikkel találkoztatok? Ki volt a legjobb arc?

Katy Perry mellett találkoztunk a Trónok Harca Hegyével, Gaten Matazzóval a Stranger Thingsből és Karl-Anthony Towns-al, a Minnesota Timberwolves centerével. Mindannyian nagyon kedvesek voltak, egy pillanatig sem éreztük magunkat kívülállóknak. Nehéz lenne megmondani, ki volt a legjobb fej, mert mindenki odajött hozzánk, és gratulált vagy éppen megköszönte a munkánkat. Én Katyvel beszéltem a legtöbbet, és őszintén szólva nagyon meglepett, hogy ennyire közvetlen és jó arc volt! Remélem, még fogunk együtt dolgozni a jövőben.