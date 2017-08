Taylor Swift még a Despacitót is megállította

3 év után új lemezzel jelentkezik Taylor Swift, az első single teljesítménye alapján, pedig a világ (egy része) nem is várt semmi másra. A dal péntektől hallgatható, vásárolható, vasárnaptól van klipje azóta pedig már számos rekordot sikerült megdöntenie.

Az egész azzal indult, hogy az énekesnő letörölt minden egyes bejegyzést, az összes közösségi média felületéről és a taylorswift.comról egyaránt. Egyre több énekes kezdi manapság ezzel az új anyaga promótálását. Swift esetében pedig azért is volt erre szükség, mert a dal arról szól, hogy hogyan temeti el régi énjét, de ez csak később derült ki.

A kampány további három napig tartott, aztán megtörtént a bejelentés, ami abból a szempontból nem volt meglepő, hogy ugyanazt a sémát használja mind korábban is. Augusztus végén érkezik az első single, majd néhány héttel később, ezúttal november 10-én, érkezik majd a teljes album, melynek Reputation lesz a neve.

Pénteken csak egy dalszöveg videó került fel az internetre, de ennek is sikerüt megdönteni a YouTube műfaji rekordját, számolt be róla a Billboard. A Look What You Made Me Do első videója 24 óra alatt több, mint 19 millió megtekintést szerzett magának. Az előző csúcstartónak, a Chainsmokers és a Coldplay közös felvételének, a Something Just Like This-nek ennyi idő alatt 9 millió sikerült.

A vasárnap bemutatkozó klipnek is sikerült rekordot döntenie. 24 óra alatt 43.2 millió megtekintés szedett össze, amivel simán sikerült lenyomni az előző csúcstartót, Psy-t. (Összehasonlításképpen a Despacito Justin Bieberes változatának 22 millió jött össze 24 óra alatt, Adele Hellojának pedig 27 millió.) A klipet percenként 30 ezren indították el, óránként pedig volt hogy több, mint 3 millióan nézték. Az internet természetesen ugrott minden Taylor Swifttel kapcsolatos hírre, a YouTube prosai pedig nem győztek magyarázkodni, hogy a tényleges 24 órás nézettség nagyobb, mint amit néhány cikkben írtak.

A YouTube mellett Spotify-rekordok is megdőltek, ami kapcsán érdemes megjegyezni, hogy korábban háborúzott az énekesnő a platformmal, és elég sokáig nem is volt itt elérhető itt a legutóbbi albuma. Néhány hete azonban minden meghallgatható itt, az új dal sem jelentett kivételt, aminek meg is lett az eredménye. Egy nap alatt több, mint 8 millió lejátszás jött össze, ami több, mint Ed Sheeran 6.87 milliója, amit idén januárban ért el a Shape of You-val.

Valószínűleg a Billboard slágerlistáján is megszerzi az első helyet, hiszen mindössze 3 nap elég volt ahhoz, hogy a 77. helyre kerüljön. Ezzel megtöri majd a nyár abszolút slágerének, a Despacitonak az egyeduralmát, ami rekordot jelentő 16 hetet töltött az első helyen. Ezzel holtversenyben áll Mariah Carey és a Boyz II Men One Sweet Day című dalával, ami a 90-es évek közepén állította be a rekordot. A Despacito így nyár körül már akkora lendületben van, hogy Taylor Swift valószínűleg csak elodázni tudja majd, hogy Daddy Yankee és Luis Fonsi közös dala beállítsa a rekordot. A Look What You Made Me Do-tól ugyanis nem várják a szakértők, hogy hetekre kibérelné az első helyet a listán.

Egyre kevesebben vásárolnak zenét, Swift új dalát a megjelenés utáni hétvégén összesen 245.900-an vették meg, ami elég magas szám. Olyannyira, hogy az elmúlt hat hónapban egyetlen olyan dalnak sem sikerült ennyit eladnia, egy hét alatt sem. Azt várják, hogy fél millióan veszik meg az első héten a dalt, ami persze így is a fele lenne annak, amit Adele 2015-ben a Helloval összehozott az első héten.