Engedély nélkül használták a számát, belebetegedett az egyslágeres énekesnő

Toni Basil 1982-es világslágerét, a Mickeyt jogosulatlanul használta a South Park és több egyéb tévéműsor is. Az énekesnő kikészült és most perel.

A Mickey elsősorban az angolszász országokban volt elsöprő siker: vezette az amerikai, az ausztrál és a kanadai listát, a briteknél pedig a második helyig jutott, azóta pedig számos formában feldolgozták, sok filmben is szerepelt, és ugyan a magyar rádiókban pont nem hallani gyakran, a nyolcvanas évek ikonikus slágerei közé tartozik. Eredetileg egyébként Kittycímmel írta a Racey zenekarnak a Chinn-Chapman szerzőpáros, és ennek női verzióját csinálta meg az addig inkább koreográfusként ismert Toni Basil.

Nemrég viszont kiderült, hogy többen is engedély nélkül használták fel a dalt: így a South Park sorozat, melyben azt kántálják a dallamára, hogy "Obama you're so fine, you're so fine you blow my mind, hey Obama, hey Obama", illetve a RuPaul's Drag Race is. Sőt, Miki egeret is reklámozták vele a Forever 21 ruhalánc Disney-kollekciójához, írja a BBC.

Fotó: Vincent Sandoval / Getty Images Hungary

A most 73 éves énekesnőt ügyvédei szerint nagyon megviselte az ügy, valósággal belebetegedett, "alvászavar, rémálmok és szorongások gyötrik". A periratban arra is hivatkoznak, hogy Basil valósággal összenőtt a dallal, ő pedig nagyon érzékeny a személyes brandjére.

Basil 25 ezer dolláros (több mint 6 millió forintos) kártérítést kér, illetve 750 dollárt a Mickey minden egyes felhasználása után. Az első számú alperes egyébként a Razor & Tie nevű kiadóvállalat, mely Basil szerint jogtalanul engedélyezi a nevében a felhasználást.

Toni Basilnek egyébként ez volt tényleg az egyetlen slágere, de ő "főállásban" amúgy is koreográfus volt, és ilyen minőségében dolgozott számos filmben, illetve a Talking Headsszel is.