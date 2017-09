A sámánok köztünk járnak, Prince barátját már megbabonázták

Hamarosan újra Magyarországon koncertezik az amszterdami My Baby zenekar, akik utoljára a Foster the People előzenekaraként játszottak Magyarországon. A holland testvérpárból és egy új-zélandi gitárosból álló zenekar idén hozta ki Prehistoric Rhythm című harmadik nagylemezét. Az anyagról ezúttal a Sunflower Sutra című szám kapott klipet, amit Magyarországon nálunk lehet először látni.

A My Baby zenejére felkapta a fejét a magának baromi vonzó életrajzot költő, nemrég azonban leleplezett Seasick Steve (2015-ben turnéztak is vele az Egyesült Királyságban), valamint Larry Graham is, a Sly and the Family Stone basszusgitárosa, a Graham Central Station frontembere, a néhai Prince jóbarátja, és egyben Drake nagybátyja is.

A zenekar Új-Zélandon született gitárosa, Daniel Johnston (természetesen nem az a Daniel Johnston, akiért Kurt Cobain is rajongott) szerint a különböző elektronikus zenék azért váltak olyan népszerűvé az elmúlt évtizedekben, mert az emberek szeretnek összegyűlni, hogy aztán együtt ünnepeljék az életet. "Ezek az összejövetelek egészen hasonlítanak azokhoz a törzsi ünnepekhez és rituálékhoz, amelyek már évezredek óta jelen vannak a világ minden kultúrájában" – vallja, és a zenekar világa is pontosan ezt idézi, erre utalnak a legutóbbi albumuk címével.

Visszatérni az ősidőbe, amikor az emberek együtt táncoltak a tűz körül. Ez a DNS-ünkben él!

A My Baby szívesen kutatja fel ezeket a rituálékat, majd merül el bennük, ami a zenéjükben is egyértelműen tetten érhető: a törzsi ritmusaik, a pulzáló basszusmenetek, a koncertjeik hangulata mind-mind ezt a spirituális-sámáni hangulatot erősítik. A zenekar tagjai bevallottan azt szeretnék elérni, hogy aki elmegy egy bulijukra, pontosan úgy érezze magát, mint egy eksztatikus törzsi szeánszon.

Ugyanezt a hangulatot hozza a Sunflower Sutra videója is, amelyben a zenekar tagjai életre kelt totemállatokként jelennek meg (de mások játsszák őket), mindegyikük a kínai horoszkóp szerinti csillagjegyük alakjában, azaz Cato van Dijck énekesnő nyúlként, testvére, a dobos Joost van Dijck, disznóként, a gitáros, Daniel 'Dafreez' Johnston pedig kakasként. A születés-újjászületés tengelyen mozgó, Ayla Spaans által rendezett klipben a csillagjegyek és a totemállatok, egy sámán segítségével, egy törzsi táncon keresztül találnak egymásra – de ezt a zenekar leírása nélkül valószínűleg én sem érteném.

A zenekar természetesen nagyon érzi a szabadtéri bulikat, többször játszottak a Glastonburyn, jártak már a Szigeten is, az idei fesztiválszezon után pedig európai turnéra indulnak. Az új lemezt népszerűsítő koncertsorozat Budapestet is érinti, a My Baby november 14-én, egy kedd estén, lép majd fel a Dürerben, az elővételes jegyek 2500 forintba kerülnek.