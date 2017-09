Rettenetes dolgokra képes ez a lány

Dan Auerbach ismét remek klippel jelentkezett, a Stand By My Girl klipjében ráadásul az az Ellia Sophia az egyik főszereplő, akit mostanság az egyik legizgalmasabb modellnek tartanak a divatszakmában. Új klippel jelentkezett még a U2 és a National, John Maus visszatért, már nem kell sokat várni Courtney Barnett és Kurt Vile közös lemezére, a Knife pedig egy egész koncertfilmet jelentetett meg. Ismét a hét legjobb klipjei a Videódiszkóban.

St. Vincent: New York

rendezte: Alex Da Corte

Nem tudom, kihez, melyik szerelméhez írta Annie Clark ezt a csodaszép szakítós számot, a közelmúltban ugyanis Cara Delevingne mellett Kristen Stewarttal is járt az énekesnő. A dalhoz Alex Da Corte rendezett szép, színes klipet, a Pitchfork interjújából pedig az is kiderül, hogy Clark szerzeménye mellett az 1972-es, Petra von Kant keserű könnyei volt rá a legnagyobb hatással. A venezuelai gyökerekkel rendező viszonylag gyakran dolgozik a Blood Orange mögött álló Dev Hynesszel is, a Slow Graffiti című installációja pedig még vasárnapig megtekinthető Bécsben – igen, a Belle and Sebastian száma után nevezte el a munkáját.

The National: Day I Die

rendezte: Casey Reas

Több mint négy éve jelent meg a National legutóbbi lemeze, a Trouble Will Find Me, amelyen többek között a fenti klipből ismert Annie Clark is közreműködött (meg Sharon Van Etten, Sufjan Stevens, és mások). Matt Berninger zenekarának új albuma, a Sleep Well Beast jövő pénteken érkezik, és bár a közreműködőkról nem tudni, most itt egy újabb dal, amelyik felvezeti az anyagot. A Day I Die klipjében egy tavalyi, párizsi koncert beállásán készült time-lapse fotókat láthatunk Berningerékről, az eredmény pedig majdnem olyan izgalmas, mint a dal.

U2: The Blackout

rendezte: Richie Smyth

Koncertvideóval jelentkezett a héten a U2 is, amely a zenekar egyik titkos amszterdami koncertjén forgott. A Blackout című szám a következő, Songs of Experience című albumon szerepel majd, de nem ez lesz az első single hozzá, hanem a jövő szerdán érkező You’re The Best Thing About Me, Bonóék akkor árulják majd el a többi részletet el az új albummal kapcsolatban.

The Blackout ‘The Blackout’, just for you. From upcoming album Songs of Experience. Tune in now. First single, ‘You’re The Best Thing About Me’ coming Sept. 6th #U2TheBlackout #U2SongsofExperience "In the darkness where we learn to see” Közzétette: U2 – 2017. augusztus 30.

John Maus: The Combine

rendezte: Tina Rivera

Régen hallottunk John Maus felől, a héten azonban beharangozta, hogy az ősszel kidob egy új lemezt, az új anyag címe Screen Memories lesz, és október 27-én fog megjelenni. A bejelentés mellé egy klip is érkezett, a Combine című dal kombájnos lo-fi videót kapott, lángokkal és egy aratás képeivel, valamint olykor a zenész is felbukkan. Maus a szünet alatt arra fókuszált, hogy megszerezze a doktori címet (politikai filozófiát hallgatott), az új albumot pedig a minnesotai otthonában írta és vette fel.

Alex Cameron: Runnin’ Outta Luck

rendezte: Nick MacMahon

Nemrég Magyarországon játszott, illetve adott több szempontból is emlékezetes koncertet, a Foxygen, amelynek magyar származású fele, Jonathan Rado felügyelte az új Alex Cameron-lemez elkészültét. A Runnin’ Outta Luck című számot az ausztrál zenész a Killers frontemberével, Brandon Flowersszel együtt írta, aki szintén hallható a dalban, ahogy Rado és Kirin J Callinan is, aki az egyik elgszórakoztatóbb figura mostanság a könnyűzenében. Cameron a Forced Witness című album megjelenése előtti héten jött ki a szám egyszerű, de hatásos klipjével, amit az angliai Hastings partjainál forgattak. Alex Cameron egyébként épp tavaly járt Magyarországon, Mac DeMarco előtt lépett fel az Akváriumban, a mostani turné azonban nem érinti Budapestet. (Ó, és ha már DeMarco: az idei Szigeten is koncertező zenész is kihozott a héten egy VR-videót.)

Margaret Island: Engedd, hogy szabad legyek

rendezte: Cibulya Nikol

Egy Bródy-számhoz forgatott klipet a Margaret Island zenekar Gödnél, ahol az éppen kiöntött Duna az erdőt is ellepte kicsit. A videón dolgozó stáb túlnyomórészt női tagokból állt, és ez nagyon jótt tett a végeredménynek is. Lábas Vikit viszont kicsit megviselte, hogy a forgatás idejére virágokkal tömték be a száját. "Hajnali fél 6-tól este fél 7-ig takarták virágszirmok a számat, ami miatt sem enni, sem beszélni nem tudtam egész nap. Érdekes módon nem is az evés hiányzott igazán: a legnyomasztóbb az volt, hogy korlátozva voltam a beszédben" – mesélte az énekesnő a Feminának, náluk volt ugyanis a klip premierje.

Dan Auerbach: Stand By My Girl

rendezte: Allister Ann

Az idei év legjobb videóklipjei között valószínűleg simán ott van Dan Auerbach nyárra kihozott videója, a Bryan Schlam által rendezett Waiting On A Song, amelyben több zenészhaver is felbukkant. Bár a Stand By My Girl klipjét nem ő rendezte, hanem Allister Ann, erre is jutott egy legendás amerikai zenész, méghozzá a texasi J. D. Wilkes, akit a Legendary Shack Shakers nevű zenekarából ismernek a legtöbben, Swampblood című daluk pedig még a True Bloodban is felcsendült. Wilkes egy barátnőjétől rettegő férfit alakít, akit teljesen felemészt a szerelme melletti szorongás. A lányt egy feltörekvő modell, a különleges arcú Ellia Sophia alakítja, akit a Vogue épp a nyáron válogatott be a tíz legizgalmasabb szépség közé, akikre érdemes lesz majd figyelnünk a jövőben.

Courtney Barnett & Kurt Vile: Over Everything

rendezte: Danny Cohen

Courtney Barnett dalaira annyira rá volt kattanva a Stenk, hogy első nagylemezét egyenesen 2015 legjobb albumának választottuk, Kurt Vile dolgaira pedig szintén többen rá vagyunk gyógyulva a szerkesztőségből. El lehet képzelni, mit éreztünk, amikor kiderült, hogy a két zenész idén közös lemezt ad majd ki. Azóta már azt is tudjuk, hogy az új album címe Lotta Sea Lice lesz, és hogy október 13-án jelenik majd meg. A héten pedig egy fekete-fehér klip is befutott hozzá.

The Knife: Live At Terminal 5

2014-ben oszlott fel a Dreijer testvérek zenekara, a Knife, akik a pattogó labdás Sony Bravia-reklám zenéjét is írták, híressé azonban nem ők tették, hanem José González, aki feldolgozta azt. Három évvel a feloszlás után a duó közzétette az utolsó, Shaking The Habitual névre keresztelt turné New York-i állomásának felvételét. A több mint egy órás fellépés ráadásul nemcsak koncertfilmként, hanem koncertlemezként is megjelent. Itt meg lehet nézni az egészet: