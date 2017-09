Meghalt a Steely Dan egyik alapítója

67 éves korában meghalt Walter Becker, a Steely Dan alapító gitárosa. A halálhírt a zenész hivatalos oldalán közölték, de a halál okát nem jelentették be.

Donald Fagen, a Steely Band másik alapítója közleményében azt írta, hogy társa remek gitáros és nagyszerű dalszerző volt, neki pedig az a célja, hogy sokáig életben tartsa közös szerzeményeiket.

Becker és Fagen közös bandája a Steely Dan, legnagyobb sikereit a 70-es években aratta. 1978-tól kezdve tartottak egy hosszabb szünetet, majd a 90-es években tértek újra vissza. A 2000-ben megjelent Two Against Nature című lemezük összesen négy Grammy-dajt is nyert, többek között ez lett az év legjobb albuma is.

Első lemezüket 1972-ben adták ki, Can't Buy a Thrill névvel, amin szerepelt egyik legnagyobb slágerük a Do It Again. Ahhoz, hogy igazán nagy sikert arassanak néhány évet kellett várni, az 1977 szeptemberében megjelent Aja című lemezükből több, mint 1 millió fogyott az Egyesült Államokban. Ezután nem sokkal következett a szünet, ami egészen 1993-ig tartott.

A Steely Dan albumaiból világszerte több, mint 40 millió fogyott, 2001-ben pedig a Rock and Roll Hírességeinek Csarnokába is beválasztották őket.