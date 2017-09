Prince-szoborra cserélnék Kolumbusz Kristóf emlékművét a fajvédők elleni harc miatt

Minnesotában, Kolumbusz Kristóf egykori lakhelyén sokan azt gondolják, a feketék és az indiánok gyilkosa helyett inkább olyan "tényleg inspiráló" helyieknek kéne szobrot állítani, mint a nemrég meghalt énekes, írja az NME.

"A városok vezetői nemzetszerte döntenek úgy, hogy eltávolítják az olyan emberek szobrait, akik a fehérek felsőbbrendűségét hirdették, rabszolgatartók voltak, és akik a feketék életét veszélyeztették. Itt, Minnesotában az emberek újra azt akarják, hogy döntsék le Kolumbusz Kristóf szobrát, egy olyan emberét, aki feketéket és indiánokat ölt és erőszakolt meg és tett rabszolgává. Mi, az aláírók nem hisszük, hogy Kolumbusz megtestesíti a minnesotai értékeket" - olvasható a petícióban, amit eddig csaknem 4000 minnesotai írt alá.

Minnesota lawmakers want Columbus statue re-engraved to remove 'Discoverer' label. http://t.co/guxWSRaB8n pic.twitter.com/nCDD6rgwCY — Star Tribune (@StarTribune) 2015. március 11.

A tiltakozók persze nemcsak rombolni, de építeni is akarnak, és remek ötletük is van arra, mit szeretnének a városban látni: egy szobrot a szintén helyi, nemrég meghalt sztárról, Prince-ről. "Ahelyett, hogy egy olyan embert dicsőítünk, aki ki akarta irtani a feketéket és az indiánokat, a közösségünk olyan tagjait kéne kitüntetnünk a tiszteletünkkel, akit vezetőként tényleg inspirálónak találunk" - írják. Arról egyébként nem esik szó a petícióban, hogy Kolumbusz fedezte fel Amerikát.

Kolumbusz egyébként is foroghat most a sírjában: Bill de Blasio, New York polgármestere, is az ő manhattani szobrának eltüntetését fontolgatja. A hasonló, a fehér felsőbbrendűséget hirdetők elleni küzdelmet szolgáló ötletek vezettek oda, hogy a déliek ledöntötték Lee tábornok szobrát is, de az 1861-1865-ös polgárháború hasonló elvek mentén történő újraértékelése országszerte hatalmas tiltakozási hullámokat vetett. Ennek során Charlottesville-ben a baloldaliak tüntetése ellen egy fajgyűlölő fiatal autós támadást hajtott végre, egy fiatal nőt megölve.