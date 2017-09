Új Michael Jackson-lemez jelenhet meg az ősszel

Több mint nyolc évvel Michael Jackson halála után egy titokzatos videó jelent meg az elhunyt énekes hivatalos Twitter-oldalán. A mindössze 15 másodperc hosszú, fekete macskákkal és pókokkal eladott videó egy Scream nevű valamit reklámoz, ami a jelek szerint egy új album lehet.

A HipHop-N-More nevű portál legalábbis kiszúrta, hogy Németországban több plakát is megjelent az utcákon, amelyek alapján a Scream egy lemez lesz, és még ebben a hónapban, szeptember 29-én, megjelenik.

#michaeljackson #kingofpop #mjscream #scream Michael Barnes (@otw1980) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 5., 06:10 PDT

Jacko utolsó posztumusz kiadványa a 2014-es Xscape volt, amelyen a Justin Timberlake-kel közösen jegyzett Love Never Felt So Good is szerepelt. A Scream egyébként Michael és Janet Jackson 1995-ben megjelent duettjének címe, a klipje pedig még a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, 7 millió dolláros költségével ugyanis akkoriban a legdrágább videóklipnek számított.