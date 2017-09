Meghalt minden idők egyik legnagyobb hatású német rockzenésze

Holger Czukayt holtan találták a saját lakásában. A Can basszusgitárosaként, majd később szólóban is több műfaj kialakulásában is úttörő szerepet játszott.

Czukay 1938-ban született Danzigban (a mai Gdanskban, és ebben az interjúban elmondja, hogy a családneve lengyel eredetű), majd a háború után a családjával nyugatra menekült, és ott többek között a világhírű avantgárd zeneszerző, Karlheinz Stockhausen tanítványa volt.

A rockzene egészen addig hidegen hagyta, amíg meg nem hallotta a Beatles I Am The Walrus című számát, majd ezt követően lett Kölnben a Can zenekar társalapítója 1968-ban. Rajta kívül a billentyűs Irmin Schmidt, a gitáros Michael Karoli, a dobos Jaki Liebezeit és a japán énekes, Damo Suzuki alkotta a klasszikus felállást, melyben hatalmas szerep jutott a ritmusszekciónak.

A Can nemcsak a krautrock irányzat legfontosabb zenekara lett, de zenészek nemzedékeit befolyásolta a pszichedéliát, jazzt, funkot, avantgárd zenét és világzenei hatásokat is ötvöző zenéjével, David Bowie-tól és a Talking Headstől kezdve a Public Image Ltd.-en és a Joy Divisionön át a Red Hot Chili Peppersig és a Radioheadig. Ehhez Czukay basszusjátéka mellett azzal is hozzájárult, hogy az elsők között kísérletezett a hangmintázással, magnószalagok manipulálásával és rádióhullámok hangjaival is.

A zenekar utolsó albumain Czukay már nem is basszusgitározott, hanem a kísérleti hangeffektekkel foglalkozott, majd szólókarriert kezdett, melynek során olyan világnagyságokkal zenélt együtt, mint Brian Eno, David Sylvian vagy a Eurythmics.

A 79 éves zenészt a Can weilerswisti stúdiójában találták holtan, mely Czukay lakása is volt egyben. A halál oka egyelőre ismeretlen, a rendőrség nyomoz az ügyben. A Can dobosa, Jaki Liebezeit is idén halt meg egyébként, ő még januárban.