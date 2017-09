A Csajok sztárja mindenkit átver

Sia és Zayn Malik duettjéhez Marc Webb rendezett klipet, amelyben a Csajokból ismert Jemima Kirke kapta az egyik főszerepet, az Alkonyat-filmek Edwardja, Robert Pattinson pedig a Safdie fivérek új filmje miatt kötött ki Iggy Pop mellett. Lena Dunham a nappaliban táncol, Young Thug és barátai videójában kislányok esznek emberhúst, Beck pedig egy lovagnak öltözött tinivel promózza az új lemezét. Ezúttal is a hét legérdekesebb klipjei közül válogattunk a Videódiszkóban.

Oneohtrix Point Never & Iggy Pop: The Pure And The Damned

rendezte: Benny Safdie & Josh Safdie

Robert Pattinson legújabb filmje, a Jólét (Good Time) ott lesz a miskolci Cinefesten is. A Safdie fivérek nagyon keménynek ígérkező thrillerje egy másik testvárpárról szól, amelynek egyik felét Pattinson alakítja, aki a sztori szerint ki akarja szabadítani a börtönbe került öccsét, ám végül az életükért kell küzdeniük. A film zenéjét Daniel Lopatin projektje, az Oneohtrix Point Never szerezte, a zenei újságírók által is kedvelt soundtrack augusztusban jött ki a Warpnál, és az egyik legnagyobb érdekessége, hogy szerepel rajta egy Iggy Poppal közös szám is. Ehhez készítettek most klipet a film rendezői, amelyben Iggy elcsúfított CGI-figuraként jelenik meg, természetesen félmeztelenül, a főszereplő pedig Pattinson, valamint egy beleket lakmározó farkas.

Beck: Up All Night

rendezte: CANADA

Egy évvel azután, hogy Beck kihozta az Up All Night című dalát, megérkezett hozzá a klip is. A számhoz készült videóban egy lovagszerkót viselő, nagyon elszánt tinédzser vág keresztül egy őrültnek tűnő házibulin, hogy megtalálja, majd hazavigye kissé elhajolt barátját/öccsét/pasiját. A lányt egy fiatal francia színésznő, Solène Rigot (Puppy Love, 17 lány stb.) alakítja, a kiütütt srácot pedig Pedro Attenborough. Beck új albuma (a sorban immár a tizenharmadik!), a Greg Kurstinnal készült Colors október 13-án jelenik majd meg.

The Districts: Violet

rendezte: Kris Merc

"A szorongással és a rettegéssel nagyon nehéz megküzdeni" – szögezte le a Districts a legújabb videója kapcsán, ami egy kertvárosi fiatalemberen keresztül illusztrálja ezeket a nehézségeket. A szemüveges srác a nővére és az őket egyedül nevelő anyja társaságában vacsorázik egy tipikus amerikai otthonban, ami talán nem tűnik annyira izgalmas alaphelyzetnek, de nagyon is az lesz, amint kiderül, hogy a főhőst mennyire kikészíti egy ilyen teljesen hétköznapi szituáció. Vigyázat, felkavaró klip!

Young Martha feat. Meek Mill: Homie

rendezte: Oscar Hudson

A Young Martha nem más mint Young Thug és DJ Carnage új duója, akik mellé Meek Mill is beszált egy szám erejéig. A Homie súlyos klipje először csak felrúgja a gravitációt, aztán igazi horrorba megy át, ahol édesnek tűnő ikrelányok vetemednek kannibalizmusra.

Zayn: Dusk Till Dawn (feat. Sia)

rendezte: Marc Webb

A Taylor Swiftfel közös I Don't Wanna Live Forever után Zayn Malik egy újabb énekesnővel jegyez dalt, a választás pedig ezúttal a Szigetet is megjárt Siára esett. Az egykori One Direction-tag ráadásul együtt is szerezte a dalt az ausztrál énekesnővel, valamint Greg Kurstin sztárproducerrel, akinek Adele például rengeteget köszönhet a Hello miatt. A Dusk Till Dawn klipjét ráadásul az 500 nap nyár, valamint A csodálatos Pókember első és második részének rendezője, Marc Webb jegyzi, aki egy fordulatos videót rántott össze a számhoz, amelyben Malik bűntársát a Csajokból ismert Jemima Kirke (a sorozatban Jessa, egyébként pedig az alkotó-főszereplő Lena Dunham gyerekkori cimborája) alakítja. Őt egyébként a nyáron két másik klipben is láthattuk: szerepelt Alex Cameron és Angel Olsen duettjének, valamint Mick Jagger Gotta Get A Grip című számának videójában is.

Mas Ysa: untiled EP

rendezte: Dan Shapiro

És ha már szóba került a Csajok és Lena Dunham, a sorozat főszereplő-alkotója feltűnik Thomas Arsenault legújabb videójában is. A kanadában született zenész épp pénteken jött elő Mas Ysa nevű projektjének legújabb, cím nélküli EP-jével, amelyhez Dan Shapiro készített egy 15 perces kisfilmet. Az ötszámos anyag egy részét Uruguayban írta, egy autóbaleset után, a rövidfilm egyik jelenetében pedig Lena Dunham is feltűnik, aki egy nappaliban táncol.