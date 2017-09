Emberrablással gyanúsítják a világ legelátkozottabb zenekarát

Ha van elátkozott zenekar a világon, akkor a lengyel Decapitated biztosan az.

A death metalt játszó zenekart a kezdetektől fogva érik a sorscsapások és balesetek, még a mostani eset kirívó, mivel most baleset helyett egy feltételezett emberrablás miatt ülnek a zenekar tagjai előzetesben.

A Decapitatedet az első csapás akkor érte, amikor korai éveiben, egészen pontosan 2007-ben az orosz és fehérorosz határon egy teherautóval karambolozott a zenekar, aminek következményeként a dobosuk meghalt, énekesük pedig maradandó sérüléseket szenvedett egy orvosi műhiba miatt, és rehabilitálása a mai napig tart. A gitáros később bejelentette, hogy folytatja új tagokkal a zenekart. Épp az új felállással voltak turnén az első lemezzel a baleset után, amikor 2011-ben a lengyel LOT légitársaság gépének beragadt a futóműve, és a gép, amivel épp a turnéról tértek haza, a hasán volt kénytelen landolni. 2014 októberében pedig Amerikában turnéztak, amikor karamboloztak, és két tag átmenetileg kórházba került.

Fotó: Lukasz Jaszak



A legfrissebb hírek szerint a zenekar szeptember 9-én a kaliforniai Santa Ana városában játszott, amikor a koncert után rendőrök letartóztatták mind a négy tagot. A vád szerint a zenekar tagjai akarata ellenére tartottak fogva egy nőt egy hotelszobában, egy pár nappal korábbi koncertjük után a Washington állam beli Spokane-ben.







A zenekar minden tagja előzetes letartóztatásba került, de védőügyvédjük szerint védencei ártatlanok, mert kamerafelvételek és szemtanúk is bizonyítják, hogy a sértett önként vegyült a zenekar tagjaival, és feszültségmentesen, jó hangulatban váltak el az este végén.



A zenekar az ügyvéd szerint korábban együtt akart működni a hatóságokkal, amikor először értesültek a feljelentésről, de állításuk szerint nem kaptak semmilyen visszajelzést. Az tagok képviselőjükön keresztül jelezték a hatóságoknak, hogy önként is visszamennének tisztázni magukat, már csak azért is, mert még egy hét hátra van a turnéból, és jelenleg a két állam közötti kommunikáció miatt lassan halad az ügyük tisztázása, és félő hogy előzetes fogvatartásuk hetekig fog tartani.

