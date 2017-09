Egy sorozatban tűnt fel Chester Bennington

Vasárnap a Shahs of Sunset című doku-reality sorozat egyik epizódjában tűnt fel Chester Bennington, a Linkin Park júliusban elhunyt énekese. A Variety számolt be róla, hogy az epizódot 2016 novemberében vagy decemberében rögzíthették, amikor a sorozat egyik főszereplője, az akkor hét és fél hónapos terhes, Asa Soltan rendezett egy bulit, ahova az énekes és felesége is hivatalosak voltak.

A lap leírása szerint Soltan, Talinda Benningtonnal van jóban, ezért hívták meg őket az eseményre és így tűnhettek fel az akkor rögzített epizódban is. Az egész szereplés nagyon rövid, az látszik, ahogy Soltan mesél nekik az izraeli utazásáról, ami nagy hatással volt rá.

A Shash of Sunset az amerikai Bravo csatornán fut és Beverly Hillsben élő iráni felmenőkkel rendelkező barátnők mindennapjait mutatja be. 2012-ben indult a sorozat, amiből eddig hat évad készült.

Nem ez az egyetlen felvétel, amit az énekes halála előtt rögzítettek. A Linkin Parkkal ugyanis júliusban rögzítettek egy Carpool Karaoke epizódot is, az Apple Musicra. Ebben a zenekar a Másnaposok filmekből ismert Ken Jeonggal együtt autókázott.

James Corden, a műsor egyik producere és a Carpool Karaoke műfaj kitalálója azt nyilatkozta, hogy nem tudja, hogy ez az epizód adásba kerül-e. A döntést a családra szeretné bízni. Azt, hogy a hozzátartozók, hogyan döntöttek, egyelőre nem tudni, Talinda Harrington csak annyival kommentálta Corden nyilatkozatát, hogy "köszönöm".