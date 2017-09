Nemi erőszakkal vádolják a lengyel metálbandát

A korábbi hírek még csak arról szóltak, hogy akaratán kívül fogva tartottak egy nőt egy lengyel death metal együttes, a Decapitated tagjai. Az újabb információk szerint azonban nem csak bezárták, de meg is erőszakolták a nőt amerikai turnéjuk alatt a turnébuszban, amiért a Los Angeles-i rendőrség letartóztatta az együttes mind a négy tagját. A zenekar tagjait szombaton a kaliforniai Santa Anában tartóztatták le és kedden meg is jelentek a Los Angeles-i bíróságon. A 31 éves Michal Lysejko, a 35 éves Waclaw Kieltyka, a 31 éves Rafal Piotrowski és a 30 éves Hubert Wiecek ellen jelenleg is folyik vizsgálat.

A rendőrségi jelentés szerint a nőre a busz mosdójában támadtak rá az augusztus 31-i Spokane-i fellépés után. A négy férfi kedden Steve Graham, a zenészek ügyvédje e-mailben közölte, hogy a Decapitated tagjai "harcolnak az ellenük felhozott vádak ellen és bíznak abban, hogy a történetet az ő szemszögükből is meghallgatják", bármit jelentsen is ez.

A spokane-i rendőrségnek a nő és barátnője elmondta, hogy részt vettek az augusztus 31-én tartott koncerten, beszélgettek a zenészekkel, akik meghívták őket egy italra a turnébuszukra. A két nő a buszon kényelmetlenül kezdte érezni magát. Egyikük kiment a busz mosdójába, ahova követte a zenekar egyik tagja. A nő megpróbálta ellökni a támadót, aki kicsavarta a karját, a mosdónak lökte, arccal a lefolyó és a tükör felé. A nő állítása szerint a tükörből felismerte a zenekar tagjait, barátnője pedig szemtanúja volt az eseményeknek.

A jelentés szerint az egyik zenész segített a nőnek felöltözni és kivezette a buszból, a nő ezután elmenekült és hívta a 911-et. A rendőr, aki a segítségére érkezett, visszament a tett színhelyére, azonban a busz már nem volt ott. A zenészek ügyvédje szerint tanúk vannak arra, hogy a nő

saját akaratából látogatta meg a zenekart és normális körülmények között távozott.

Mint korábbi cikkünkben írtuk a Decapitated együttest korábban több baleset is érte, 2007-ben például az orosz és fehérorosz határon egy teherautóval karambolozott a zenekar, aminek következményeként a dobosuk meghalt, énekesük pedig maradandó sérüléseket szenvedett egy orvosi műhiba miatt. Rehabilitációja a mai napig tart. A gitáros később bejelentette, hogy új tagokkal folytatja tovább, és éppen ezzel az új felállással turnéztak a baleset után, amikor 2011-ben a lengyel LOT légitársaság gépének beragadt a futóműve, és a gép, amivel épp a turnéról tértek haza, a hasán volt kénytelen landolni. 2014 októberében Amerikában turnéztak, amikor karamboloztak, és két tag átmenetileg kórházba került.