Végre elengedhetjük a félelmeinket!

A Parfüm című számához készült klippel ismertté vált, majd később az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében is szereplő énekes-dalszerzőnő, Boggie azaz Csemer Boglárka harmadik lemezét először a Stenken lehet meghallgatni.

Boggie harmadik, szimplán csak 3 című nagylemezén több, a dalaiban korábban nem hallott hatás is hallható, saját bevallása szerint most érett igazi singer-songwriterré, a lemezen pedig keveredik az elektronikus és az akusztikus hangzás, de még dancehall- vagy R&B-elemek is felfedezhetők, akárcsak a francia pop korábban is tetten érhető hatása is.

Ahogy azt már Boggie-tól megszokhattuk, ezen a lemezen is hallhatók magyar, francia és angol nyelvű dalszövegek egyaránt, de most a magyar szövegeké lesz a főszerep - ebben Kemény Zsófi költőnő is közreműködött. Az "elengedés" a szövegekben rendszerint visszatérő elem, amely "elengedi a megfeleléseinket, a félelmeinket, kapcsolatokat, gyerekkort, múltat."

Az albumot rekordidő alatt készítette el az énekesnő, akinek csak 2016 decemberében született meg Lenke nevű lánya, a dalok csak ezt követően jöttek - sőt, Boggie szerint Lenke nélkül meg sem írta volna őket. A több hónapos dalszerzési folyamatból a zenekar tagjai is kivették a részüket:

Antal Gábor - zongora

Simkó-Várnagy Mihály - elektromos cselló, basszusgitár

Szakonyi Milán - gitár, ének

Szabó Tamás - dob

Az album természetesen fent van a zenés streamszolgáltatókon is (Spotify, Deezer stb.), ezeket itt lehet megtalálni.