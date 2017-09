Kórházban kezelik Lady Gagát

Nem lép fel az idei Rock in Rio fesztiválon Lady Gaga, mert éppen egy kórházban fekszik, és elég szarul van. Mindezt a saját Instagram-oldalán tette közzé az énekesnő, így:

Súlyos fájdalmai vannak, így nem tud ott lenni a ma estére tervezett rói bulin. Gagát fibromyalgiával diagnosztizálták, ami kb. annyit tesz, hogy

izmok körül kialakult fájdalom, melynek az eredete általában ismeretlen. Néhány esetben egy másik betegség tünete lehet, mint például a reumatoid artritiszé (Webbeteg)

A betegség rém kellemetlen, mert állandó fájdalommal jár, amivel persze lehet mit kezdeni, de kemény fájdalomcsllapítókkal telenyomva elég nehéz lenne ugrálni. Gaga azt írja az Instagramon, hogy nagyon lesújtott, amikor kiderült, nem léphet fel Rióban, és mindent megtenne brazil rajongóiért, de "most a testemmel kell foglalkoznom, kérem ezt értsétek meg." Azt ígéri, hamarosan pótolja a bulit.

Mostanában nemcsak ez az egy koncertje maradt el, betegség miatt le kellett mondania egy szeptember 4-i montreali bulit is, mert lázas beteg lett egy New York-i szabadtéri koncert alatt, amit esőben adott. A torontói filmfesztiválon nemrég mutatták be a róla szóló dokumentumfilmet, amiben kiderül, hogy a fibromyalgia elég régóta bántja, de eddig tudta kezelni az állandó fájdalmat.