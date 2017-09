A Facebookon talált szerelmet Lana Del Rey

Lana Del Rey épp dj-zés közben hívta fel a White Mustang klipjében látható izlandi zenészt, hogy szerepeljen a legújabb videójában. Marilyn Manson egy csapat gépfegyveres apácával rontott meg egy családot, Fergie és Nicki Minaj végre közös klipben szerepelt, de új videóval jelentkezett a Radiohead és a Depeche Mode is. Ezúttal is a hét legjobb klipjei közül válogattunk a Videódiszkóban.

Neil Young: Powderfinger

1976 augusztusában, egy szép kaliforniai nyárestén, Neil Young felvett egy albumot, de mivel a kiadója nem volt lenyűgözve a hallottaktól – azt mondták neki, inkább csak demók ezek, vegye fel őket zenekarral –, ezért az anyag végül nem jelent meg. Egészen mostanáig. Több mint negyven évvel később ugyanis a Hitchhiker végül megjelenhetett (szeptember nyolcadikán egészen pontosan). A dalokat a 31 éves Young tényleg egyetlen éjszaka alatt játszotta fel Malibuban, kizárólag a szmoki, a sör és a kóla miatt szakította meg a munkát. Ha meghallgatjuk a Powderfinger című dalt, könnyű elképzelni, milyen hangulat lehetett a stúdióban. A szám pedig ennyi idő után most egy ilyen szép klipet is kapott.

Marilyn Manson: WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE (18+)

"Marilyn Manson végre a javára fordította, hogy eljárt felette az idő" – lelkesedtünk a sokk-rock sztár júliusi koncertjének másnapján beszámolónkban, amelyben szerzőnk végig csak a Sátánista, Felháborítóan Polgárpukkasztó Mackóként emlegette a zenészt. Manson budapesti bulija a lemezbemutató turné legelső állomása volt, a sokat csúszó anyag pedig októberben végre tényleg megjelenik. A Heaven Upside Down című albumon szerepel majd ez a beszédes című dal is, amelyik most nagyon frankó, de nagyon korhatáros klipet kapott, amelyben Manson mellett egy csapat lengén öltözött, gépfegyveres apáca is feltűnik, akik előbb embert ölnek, majd megrontanak egy egész családot egy tipikus amerikai kertvárosban. (Szegény Szikora Róbert meg nem győzhet most az Index-olvasókért imádkozni.)

Fergie & Nicki Minaj: You Already Know

rendezte: Bruno Ilogti & Giovanni Bianco

Nicki Minaj és Fergie a rajongóik kérésére álltak össze egymással, ugyanis mindkét táborban rengetegen gondolták úgy, hogy csodás lenne, ha ez a két vagány nő végre gurítana valamit közösen. Fergie aztán a HOT 97-nek mesélt arról, hogy ő és Nicki végül – engedve a nyomásnak – leültek egymással beszélni a kollaborációról, és arra jutottak, hogy csakugyan jó az ötlet, ezért meg is kellene valósítaniuk. Az első próbálkozásuk állítólag nem sikerült valami jól, azt gyorsan el is vetették, aztán egy másik körben megszületett a most megismert dal, amelyik most egy letisztult látványvilágú, fekete-fehér videót kapott.

Depeche Mode: Cover Me

rendezte: Anton Corbijn

Májusban az ország egy része egész biztosan a szívébe zárta Zsoltot és gondos apukáját, aki a hétfői napra eső DM-koncert miatt másnap nem engedte iskolába a kisfiút, és ezt a gyerek ellenőrzőjében is megüzente az osztályfőnöknek. A zenekar alig egy hónappal a koncert után bejelentette, hogy jövőre visszatérnek Magyarországra, most pedig kihoztak egy új klipet a Spirithez. Természetesen ezt is Anton Corbijn jegyzi, és természetesen nem túl színes ez sem, Dave Gahant pedig ezúttal űrhajósként láthatjuk.

Lana Del Rey: White Mustang

rendezte: Rich Lee

Lana Del Rey nemrég az összes képét törölte az Instagram-profiljáról, aztán újrakezdte a posztolást, és a héten itt harangozta be a legújabb klipjét is. A White Mustang a nyáron megjelent, Lust for Life című albumon szerepelt, amit az Index is bírt. "Born to Die > Lust for Life > Honeymoon > Ultraviolence" – foglaltuk össze az életművet kritikánkban. A dal klipjében az örökké szomorú énekesnő mellett az izlandi Eðvarð Egilsson kapta a főszerepet, aki zeneszerzéssel, színészkedéssel és modellkedéssel is foglalkozik, így a videóban alakított érzékeny rocker szerepe valószínűleg nem is áll olyan távol tőle. A fiatalember szerepelt már Levi's- és Converse-reklámokban, valamint Katy Perry és Havana Brown klipjeiben is, a mostani alakítás azonban az eddigi pályája csúcsa. Egilssont egy barátja jelölte meg egy facebookos felhívás alatti kommentben, a klip készítői ugyanis egy hosszúhajú, szakállas fickót kerestek egy kliphez. Ekkor még fogalma sem volt, hogy melyik előadó videójáról lenne szó. "Másnap egy klubban dj-ztem, mikor felhívott Lana. Megkért, hogy látogassam meg az otthonában, és beszéljünk a projektről, úgyhogy elmentem, dumáltunk kicsit, és megmutatta az új zenéit" – mondta Egilsson az Iceland Monitornak.

Radiohead: Lift

rendezte: Oscar Hudson

A 2006-os Szigeten a Radiohead az OK Computer nyitódalával, az Airbaggel, kezdte el az azóta is sokat emlegetett koncertjét, amelyről Hó Márton írt nemrég nagyon szépeket a fesztivál huszonötödik születésnapja alkalmából. A zenekar aztán OKNOTOK címmel, három korábban kiadatlan dallal együtt újra kiadta az albumot, a jubileumi megjelenés mellé pedig több klip is érkezett, ezúttal az ezidáig szintén kiadatlan Lift című számhoz. A videóban Thom Yorke-ot láthatjuk egy liftben, hát na.