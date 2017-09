Lopott dalszöveg miatt perelték be Taylor Swiftet

Plágiumbotrányba keveredett Taylor Swift, miután egy dalszerződuó azt állította, az énekesnő Shake It Off című slágerének szövegét tőlük nyúlták, írja az NME.

Sean Hall és Nathan Butler egészen konkrétan a Playas Gon' Play című, 2001-es dalra utalt, amelyet ők írtak a 3LW (3 Little Women) nevű, amerikai lánytrió számára.

Hogy tisztábban lássunk, érdemes megnézni a dalszövegeket. A 3LW azt énekli a számban:

Playas, they gonna play/ And haters, they gonna hate/ Ballers, they gonna ball/ Shot callers, they gonna call

Taylor Swift pedig azt énekli a Shake It Off közben:

Cause the players gonna play, play, play, play, play/ And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate / Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake I shake it off, I shake it off