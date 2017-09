Roger Waters májusban Budapestre jön

Roger Waters 2018-ban visszatér Európába vadonatúj, Us + Them turnéjával, melynek programja a klasszikus Pink Floyd-számok mellett új dalokat, valamint szólókarrierje legnagyobb sikereit tartalmazza majd.

Waters május 2-án lép fel a Budapest Arénában.

A turné az 1974-es dal, az Us And Them után kapta a nevét, amely a Pink Floyd egyik legsikeresebb albumán, a The Dark Side of the Moonon jelent meg.

„Egy teljesen új show-val indulunk útnak – fogalmazott Roger Waters. – Karrierem különböző időszakainak keveréke lesz, a Pink Floyd évektől egészen az új albumig. Megközelítőleg 80 százalék lesz a régi, és 20 százalék az új, de az egészet összekapcsolja egy általános téma. Nagyon jó kis show lesz, megígérem. És a leglátványosabb, amit valaha csináltam.”

Waters előző, 2010-ben indult, The Wall Live koncertsorozatát több mint négymillióan látták a 219 előadás egyikén. A budapesti koncertre jegyek szeptember 28-án 10 órától kaphatók a livenation.hu és ticketpro.hu oldalakon keresztül. Az öt különböző ülő-, az álló- és a limitált számú kiemelt állójegy mellett VIP-csomagok is megvásárolhatók.