Magyarországra jön a Trónok harca

A Trónok harca négyszeresen Emmy-díjra jelölöt zeneszerzője, Ramin Djawadi Budapesten is maga fogja vezényelni azt a nagyzenekarral, kórussal és szólóénekesekkel megspékelt koncertet, amelyen előadják a sorozat eddigi hét évadának zenéjét. A koncert összesen 45 városban lesz látható a koncert Európában és Észak-Amerikában, Budapestre, a Sportarénába május 18-án érkezik majd – közölték a szervezők. Jegyeket szeptember 29-én, péntek 10 órától lehet majd venni.

A koncert már korábban is végigturnézta Amerikát, de a siker miatt az európai turné mellett 2018 őszére még egy amerikai kört is kitűztek; ezeken a koncerteken már a hetedik évad zenéi is elhangoznak. De nemcsak a zene jön Budapestre: a szervezők őrülten lelkes szavai szerint a „színpadképet lenyűgöző vizuális- és a legújabb videotechnika egészít majd ki.”

Ramin Djawadi korábbi munkái közül Grammy-díjra jelölték a Vasember filmzenéjét, de az ő nevéhez kötődik a Tűzgyűrű, a Titánok Harca és a Warcraft zenéje is. A Trónok Harca mellett szintén Emmy-díjra jelölték a Westworld zenéjét is, amelyben az ő nevéhez kötődik a The Rolling Stones Paint It Blackjének nagyszerű átdolgozása is.