Nincs vége a Samsara és a vadászok harcának

Emberi ürülék, szeméthegyek, beton- és műanyagdarabok – a Samsara fesztivál ellen tiltakozó vadászok szerint ezeket hagyták maguk után a többnapos jógabuli látogatói. A területen érintett vadásztársaság néhány héttel a fesztivál után nyílt levélben ment neki a Samsarának. Mint korábban megírtuk, a balatonkiliti vadásztársaság a fesztiválszezonhoz közeledve több helyen is felnyomta a rendezőket annak reményében, hogy idén már ne tarthassák meg a jógafesztivált a Siófok melletti Töreki határában található réten.

A kacifántos ügy azzal kezdődött, hogy a Samsara két sikeres év után kinőtte az addigi helyszínt, ezért a szervezők megvásároltak egy mintegy 40 hektáros rétet a közelben, ahol végül a vegzálások ellenére is megrendezték a bulit. “New home - same old vibe & spirit” – hirdették a fesztivál honlapján. A két fél egy kerítésdarab miatt akasztotta először össze a bajszát, amelyet a samsarások helyeztek arrébb, miután megszerezték a területet, és nekiláttak az előkészületeknek.

A kerítés történetét a vadászok nyílt leveléből ismerhetjük: "Feljelentést tettünk ismeretlen tettes ellen a Siófoki Rendőrkapitányságon, melyre hivatalos válasz érkezett, miszerint a kerítést nem ellopták, az csak másik helyrajzi szám alá került. Ez ellen társaságunk fellebbezéssel élt, melyre az ügyészség azt a választ adta, hogy a Siófoki Rendőrkapitányság helyesen járt el, ez nem minősül lopásnak, a kerítés megvan, csak másik helyrajzi szám alatt."

A fesztivál főszervezője, Czinkoczky Csaba ezzel kapcsolatban az Indexnek azt mondta: "Egykor telepített akácost, mára azonban gazos bozóttá vált területet ölelt körbe egy megrongálódott és hiányos kerítés, amelynek egyik oldalából megjavítottunk és átraktunk egy nagyobb darabot a közvetlenül mellette levő másik helyrajzi szám alatti területre, ahol nagyobb szükség volt rá." A szervező szerint mindez a társaság két vadászával, valamint a területért felelős erdőfelügyelővel egyeztetve történt, továbbá azzal az ígérettel, hogy a fesztivál után egy új kerítéshosszt fognak a régi helyére építeni. "Bár semmi értelme, mert nem véd semmit, de ezt meg is tettük azóta, így a vadi új felesleges kerítésdarab továbbra is védi a gazt. Emiatt viszont rendszeresen jártunk kihallgatásokra a rendőrségre, ahol végül ejtették az ügyet" – jegyezte meg Czinkoczky.

A felsült feljelentés után a vadásztársaság elnöke, Csomai György levélben Siófok jegyzőjéhez fordult, amelyben nemcsak a fesztivál természetre gyakorolt hatásaira emlékeztette, hanem figyelmeztette is: ha engedélyezi a Samsarát, azzal a vadvédelmi törvény által szabályozott feladatában és kötelességében akadályozza a balatonkiliti vadásztársaságot. Az elnök egyúttal magánemberként birtokvédelmet kért a fesztivál szomszédságában elhelyezkedő területre, melyben ő is tulajdonos, ám ahogy a vadásztársaság közleményében áll: "Jegyző asszony a leveleket válaszra sem méltatta. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park lett volna hivatott arra, hogy megfelelő állást foglaljon a területtel kapcsolatban, de őket kikerülve 2017. augusztus 8-án, amikor engedély nélkül már tartott a fesztivál, segítve őket rendőrség, tűzoltóság, mentők stb., délután megadta engedélyét az esemény megtartására. A város vezetése törvényeket, elveket megsértve engedélyezett egy rendezvényt, melynek hatásai még évek múlva is érezhetőek lesznek."

Vadászok adták el az új fesztiválhelyszínt Az egész ügy egyik legpikánsabb része, hogy a fesztivál új helyszínét épp a vadásztársaság két tagjától vásárolták meg a szervezők, amiről az elnök csak a kerítésbotrány kapcsán szerzett tudomást. Csomai György szerint már a terület megvásárlása sem volt szabályos, mert a vevő nem felelt meg a szükséges feltételeknek. A Népszava szerint emiatt az agrárkamara és a helyi földbizottság is elutasította az adásvételi kérelmet, ám másodfokon a siófoki képviselő-testület jóváhagyta azt. "Arra nem is akarunk gondolni, hogy azért, mert az egyik eladó családtagja képviselő" – mondta a lapnak az elnök. A szervezők szerint Csomaiék az állításukkal tulajdonképpen a földvásárlást jóváhagyó hatóságot támadják. "Mégpedig nem kisebb váddal, mint hogy törvényt sértett. Egy ilyen súlyú állítás mellé, remélem, jár gondosan felépitett bizonyítékrendszer is. Mi természetesen a rendkívül szigorú magyar földtörvény szerint jártunk el, a vásárló aranykalászos gazda adás-vételi szerződése például hónapokig ott lógott kifüggesztve, bárki élhetett volna a törvény adta elővásárlási jogával" – mondta.

A siófoki önkormányzat két héttel később, szeptember 13-án, közleményben cáfolta a balatonkiliti vadásztársaság nyílt levelét, amelyben részletesen leírták, hogy a jegyző a vadásztársaság aggodalmairól értesülve kezdeményezte, hogy a felek még az engedélyezés előtt találkozzanak és egyeztessenek. Az önkormányzat a reakciójában arra is kitér, hogy a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park képviselője saját hatáskörében semmilyen kezdeményezéssel nem élt, észrevételeit legalábbis a jegyzőhöz nem juttatta el. Sőt! "A zenés-táncosrendezvény engedélyezése során a jogszabály a nemzeti parkot szakhatóságként nem sorolja fel, az eljárásban szakhatóságként részt nem vesz" – írja a siófoki önkormányzat, amely szerint a döntés (a vadásztársaság vádjára utalva) nem a törvényeken felülemelkedve született, hanem azokat szigorúan betartva, a szakhatóságok hozzájárulásával, minden előírásnak megfelelően.

A szervezők az engedélyt valóban a fesztivál napján kapták meg (a vadászok szerint délután kettőkor), miután az eljárásban résztvevő szakhatóságok kedden megadták a szükséges engedélyeket, és a város jegyzője kiadta a rendezvénytartási engedélyt. A rendezők már korábban elmondták, hogy a bizonytalan jövőkép ellenére a szervezés változatlanul folytatódik tovább, hiszen az ügy robbanásakor már az előző évinél háromszor több jegy fogyott elővételben, rengeteg fellépő repjegyét és gázsiját is kifizették, az Infected Mushroom öttagú zenekara például kifejezetten a Samsara miatt, az amerikai lemezbemutató turnéját megszakítva repült Törekibe, majd másnap vissza Kanadába.

A főszervező ezzel kapcsolatban az Indexnek azt mondta, már megszokták, hogy mindig az utolsó percekig kell küzdeniük az engedélyért. Egyébként okkal lehettek magabiztosak, hiszen július végén a vadásztársaságnak, egészen augusztus huszadikáig, megtiltották a vadászatot a rendezvény két kilométeres körzetében – ezt maguk a vadászok is leírják a nyílt levelükben. "A siófoki önkormányzat rendkívül sokat tapasztalt és profi fesztiválértő hatóság, nagyon szigorú követelményrendszere van, nekünk pedig még mindig sok tanulnivalónk, így mindig izgalmasra sikerül a hajrá. Ilyenkor többezer külföldi látogató a kapuban, teljes a dugó a bekötő úton, messzi kontinensekről érkező előadók es zenészek már úton Töreki felé, el lehet képzelni mekkora stressz ez, pánik viszont azért nincs, mert egy ekkora fesztiválnak igazából már más útja nincs, mint előre: keményen hajtani, amíg az összes hatósági követelménynek, törvénynek és szabálynak maradéktalanul meg nem felelünk."

Nem a Samsara ellen, a természet védelmében

Mint ismert, a helyi vadászok szerint a Samsara több szempontból is problémás, hiszen a jógások és goások fesztiválja szeméthegyeket termel, a zsivaj pedig épp a szarvasbőgést megelőző hónapban riasztja el a környék vadjait a területről. Csomaiék, hogy igazolják az állítást, a fesztivál végeztével bejárták a területet, és bizonyítékokat gyűjtöttek. "A rendezvényt szegélyező erdőkben szemét , emberi ürülék, betondarabok, műanyag és sorolhatnánk. Az osztatlan közösben lévő erdő aljnövényzetét kiirtották, fákat vágtak ki. Jeleztük a jegyző asszonynak ebben a részben kétféle védett növény is található, illetve található VOLT! Bár tűzgyújtási tilalom van, több tűzrakó helyet is találtunk.

Sorolhatnánk a végtelenségig, hogy a magukat csendben elmélkedő, jógázó világbékére törekvő emberek mit műveltek a természetünkkel,

de azt gondolom, aki kicsit is jártas a témában, az tudja, vad a területen évek alatt sem fog megjelenni, a természet pedig nagyon lassan regenerálódik majd" – így a vadászok.

A főszervező szerint azonban a vadászok képei manipulatívak és nyilvánvalóan ártó szándékúak, mert a takarítási folyamat közben készültek. Mint mondja, idén az egyik szemétszállító konténer cseréje késett, ezért a korábbi években megszokott 2-3 nap helyett néhány nappal hosszabb ideig tartott a fesztivál helyszínének teljes rendbehozatala. "Mint ahogy bármelyik tiszta otthonban is könnyű feladat lenne takarítás közben méltatlan fotókat készíteni, így egy párezres jógafesztiválnak is illene megadni az esélyt, hogy a zárás utáni napokban rendet rakjon maga után, mielőtt a hatóság által kitiltott vadásztársaság éppen az őket sújtó vadászati tilalom miatti bosszúból, lejárató szándékkal, hamis dátumozással ismételten olyan szemeteszsákok fotóinak bemutatásával próbáljon magának elégtételt szerezni, amelyek még felületes ránézésre is több éve lapulhatnak már az erdő mélyén" – magyarázza az Indexnek Czinkoczky.

A kakaüggyel kapcsolatban a főszervező megjegyezte, hogy idén a látogatók az eddigi szokásukkal ellentétben nem csak a hét vége felé kezdtek szállingózni, hanem már nyitáskor teltház-közeli állapotok uralkodtak az új fesztiválhelyszínen, ezért amíg az extra mobilvécék meg nem érkeztek, egy időre valóban átmeneti vécéhiány jelentkezett a fesztiválon. "Ezt azonban gyorsan kezeltük, nem jelentett szerencsére nagyobb problémát" – mondja Czinkoczky. A Samsara Facebook-oldalán egy látogató mindenesetre kommentben jelezte, hogy nem volt elég vécé az idei fesztiválon, ami megmagyarázza, hogy miért potyogtattak a jógások inkább a fák és bokrok közé.

A betondarabokkal kapcsolatban a samsarások azt állítják, ők biztosan nem használtak ilyet az építkezés során, a fesztivált megelőzően azonban konténerszámra szedték az erdőből a szemetet, építési törmelékeket, roncs bicikliket, kiszuperált kanapékat, gumiabroncsokat, de még porcelán vécécsészét is találtak. "Sajnos maradt ezekből még bőven. A fogkefés fényképhez pedig csak annyit tudok mondani, hogy igen, bűnösnek vallom magam. Az bizony egy elejtett fogkefe. Es ez a fogkefe addig hevert ott a fűben, amíg valamelyik takarító kollégánk össze nem szedte. A szemetesből kiesett sörösdoboz, valamint az út szegélyére és a fák tövébe összegyűjtött szemeteszsákok látványa is szörnyű, minek tagadni. Azok bizony elszállításra váró szemeteszsákok, pontosan ahogy a fotók is mutatják" – mondja a szervező.

Az aljnövényzet pusztításáról szóló vádra Czinkoczky azt reagálta, hogy a fesztiválterülethez nem tartozó, de az ő többségi tulajdonukban álló, és az ő erdőfelügyelőségük alá tartozó erdőszegélyen valóban vágtak csalánt, miközben a növényzet alatt rengeteg több éve ott lapuló szemetet, építési törmeléket, törött üveget találtak, majd szedtek össze. Azt állítják, védett növényt nem irtottak. A siófoki önkormányzat egyébként megjegyzi: "A nyílt levélben említett fakivágással, aljnövényzet kiirtásával és egyéb negatív természeti hatással (szemét, ürülék, beton, műanyag) kapcsolatban panasz nem érkezett, ezt alátámasztó fotók, észlelések nem állnak a hivatal rendelkezésére."

A tűzrakós vád kapcsán a fesztiválszervező hangsúlyozza: a programfüzetben és kihelyezett táblákkal is tiltották a tűzrakást, a biztonsági személyzetnek pedig épp a spontán szalonnasütő tüzek mihamarabbi felfedezese és kioltása volt a legfőbb feladatuk. "Emellett, bár a törvény nem kötelezett minket, végig nálunk állomásozó tűzoltóautó és teljes legénység állt éjjel-nappal szolgálatban. Pár darab ilyen rövidéletű, kisebb tűzrakóhelyrol tudunk, ezek is a nyílt mezőn a tó mellett közvetlenül, kezeltük."

Hová lettek a fényképek?

A vadásztársaság a nyílt levele megfogalmazása után Facebook-profilt hozott létre, ezen tették közzé a kifogásaikat, az állításaikat pedig fotókkal támasztották alá. Csomaiék a Népszava múlt pénteki cikkében is kifejtik, hogy mióta véget ért a hippibuli, egyetlen vadnyom sincs a területen, és a madárcsicsergés is megszűnt. A társaság egyik vadásza, Guzslován Ferenc a lapban ki is fejti: "Igaz, hogy a vadászterület csak egy kis részét érintette a rendezvény, de épp az volt a legjobb rész, és azóta ott egyetlen vadnyomot sem látni. Tudni kell, hogy az őzek csupán pár száz méteren élik le az életüket. Most sátorvasak, emberi ürülék, letarolt terület és súlyos csend fogadja az arra járót. Mint minden vadásztársaságnak, nekünk is kellett kilövési tervet készíteni, amit ha nem tudunk teljesíteni, a hatóság megbírságol bennünket. Kárunk keletkezik, s árbevételünk se lesz, ha nem lövetjük a bikákat."

A vadászok mellé állt a megyei vadászkamara is, megerősítették, hogy a jógafesztivál a külső-somogyi dombvidék világhírű gímszarvasállományát veszélyeztethezi. "Ekkor még a megyei kormányhivatal alá tartozó vadászati hatóság is hasonlóan nyilatkozott, majd röviddel a fesztivál előtt megdöbbenésünkre levelet kaptunk tőlük, amelyben megtiltották a vadászatot a hippifesztivál idejére" – mondja Csomai a Népszavában. További érdekesség, hogy mire a cikk megjelent, a balatonkiliti vadásztársaság nyilvános Facebook-profilja elérhetetlenné vált, rajta a nyílt levelükkel és a képes bizonyítékokkal, amelyeket egyébként a nyomatékosítás érdekében többször is megosztottak, más tartalom jóformán nem is szerepelt a profilon. A Samsara főszervezője az oldallal kapcsolatban megjegyzi, hogy őt például csak egyszer engedték kommentelni. "Mielőtt a második bejegyzésemet küldtem volna, gyorsan letiltottak, ami nem túl lovagias dolog egy nyilvános vitában" – mondja. Úgy tudjuk, a közösség zárt, titkos csoportként működik tovább.

"Ennek a manipulatív lejárató és a helyieket ellenünk hergelni szándékozó kamuoldalnak létrejötte sajnos várható volt, de még ezt látva sem érzem, hogy elegáns lett volna megtiltani a vadásztársaság küldötteinek, hogy a magánterületünkön közvetlenül a fesztivál utáni takarítás közben fotózzanak, bár nyilván sejtettük mi a céljuk ezekkel a fényképekkel: ismételten ott támadni, ahol nekünk a legérzékenyebb" – mondja Czinkoczky, aki szerint a Samsara még mindig Magyarország egyik legtisztább fesztiválja, pedig a látogatók száma a kezdethez képest több mint a háromszorosára nőtt.

A főszervező egyébként a vadásztársaság támadásai ellenére is magabiztosan tekint a jövőbe, nem tart attól, hogy bárki el tudja lehetetleníteni a Samsarát. Azt mondja: "Ez a fesztivál egyszerűen nem tud nem lenni. A jövő évi dátum kitűzve, az első tíz előadó szerződései aláírva, már most rendkívüli az érdeklődés a közösségi médiában, ahol a fotóalbumaink is többezer lajkosak lesznek pár nap alatt. Én el tudom fogadni, hogy

az ölés némelyik emberben még mindig annyira erős ösztön, hogy nemcsak a szabadidejét szenteli ennek a hobbinak,

de a vadászlesben átvirrasztott éjszaka után még a jógafesztiválunk elleni támadásra és annak módszeres lejáratására is jut energia, de ezeknek a vadászoknak mostantól el kell fogadniuk, hogy a mi magánterületünkön egyre több jógaprogram és gyermektábor, terápiás foglalkoztatás lesz, így a jövőben kénytelenek lesznek átbattyogni a puskáikkal néhány réttel odébb, ha értékes agancstrófeára fáj a foguk, az összesen 1500 hektárnyi vadászterületükön csak szaladgál még néhány ilyen."

(Borítókép: Fesztiválozók a Samsara Jóga és Zenei Fesztiválon a Siófokhoz tartozó Töreki közelében lévõ magánerdõben 2017. augusztus 12-én. Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)