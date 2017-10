Tom Petty lánya rettenetesen berágott a Rolling Stone-ra

Tom Petty egyik lánya, Annakim Violette Petty indulatos Instagram-posztban ment neki az apja halálhírét keltő Rolling Stone magazinnak. "Az apám még nem halott, de a kibaszott újságotok már az" – üzente a lapnak.

A zenészlegenda állapotával kapcsolatban hétfőn több egymásnak ellentmondó információ is napvilágot látott. Az első információk arról szóltak, hogy Tom Petty meghalt, később azonban visszavonták a hírt, és arról írtak a lapok, hogy a zenész még él, ám az állapota válságos, az életéért küzd éppen. A zenész családja és menedzsere csak jóval később, magyar idő szerint kedd reggel erősítette meg Petty halálát.

A félreértést az okozta, hogy a Los Angeles-i rendőrség még hétfőn tévesen megerősítette Tom Petty halálát, noha az ügy nem is hozzájuk tartozott. Ezt az információt vette aztán át a portálok zöme, köztük a Rolling Stone, a Variety, a Huffington Post, a The Wrap, és például az Index is. A Los Angeles-i rendőrség később a Twitteren kért elnézést a hamis hír miatt.

Petty lánya mégsem nekik címezte az indulatait, hanem a Rolling Stone magazinnak. Arról írt, hogy a legbénább előadókat teszik a címlapjukra, nem ellenőrzik az információkat, a cikkeik és a fotóik pedig öregesek. "Ez az apám, nem csak egy híresség. Egy művész és egy emberi lény. Basszátok meg" – írta. Sőt, még azt is hozzátette, hogy torkonfossa az ott dolgozókat és a családjukat is.

Tom Pettyt egy szívroham után súlyos, eszméletlen állapotban szállítoták kórházba a malibui otthonából. Tony Dimitriades, Petty menedzsere a közleményben arról írt, hogy a zenész békésen halt meg családja, zenésztársai és barátai körében.