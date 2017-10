A Depeche Mode vagy a Judas Priest a jobb zenekar?

Kihirdették azoknak a zenekaroknak és előadóknak a névsorát, akik bekerülhetnek 2017-ben a Rock and Roll Hall of Fame-be, vagyis a rockzene halhatatlanjai közé. Összesen tizenkilenc jelölt van, ebből ötre lehet szavazni. Nemcsak a 800 felkért szakmaibeli, hanem a közönség is szavazhat arra, hogy idén kik legyenek halhatatlanok. Ahhoz, hogy egy zenekar vagy előadó jelölt lehessen, csak egy feltételnek kell megfelelni: az első lemezének legalább 25 évesnek kell lennie.

Tehát az idei jelöltek:

Bon Jovi

Kate Bush

The Cars

Depeche Mode

Dire Straits

Eurythmics

The MC5

J. Geils Band

Judas Priest

LL Cool J

The Meters

Moody Blues

Radiohead

Rage Against The Machnie

Rufus featuring Chaka Khan

Nina Simone

Sister Rosetta Tharpe

Link Wray

Zombies

Tavaly Tupac Shakur 1996-ban meggyilkolt rapper, a Pearl Jam, az AOR-világsztár Journey, Joan Baez folkénekesnő, a Yes brit progresszív rockzenekar és a hetvenes évek népszerű brit zenekara, az Electric Light Orchestra került az Ohio államban lévő clevelandi csarnokba. Hogy idén kiket választanak meg, az decemberben derül ki. A beiktatásra 2018. április 14-én kerül sor Clevelandben.