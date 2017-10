Ganxsta Zolee óriásszamurájként veri szét Budapestet

Ki ne emlékezne Tunyogi Orsi 1997-es, Ha lemegy a Nap című bulibombájára? Húsz évvel a megjelenés után a Ramen Brothers porolta le az énekesnő slágerét, méghozzá nem is akárhogyan. A maszkos duó legelső klipjét a Stenken lehet először látni.

És hogy kikből áll a Ramen Brothers? Ez az, ami talán soha nem fog kiderülni, a duó csak annyit árul el magáról, hogy mindketten a hazai zenei élet aktív és sikeres előadói, akik nem fogják leleplezni magukat, nem adnak majd interjúkat, kizárólag a zenéikkel és a klipjeikkel kommunikálnak a közönséggel.

Első számuk egy remix, amelyhez a Mihaszna Film forgatott látványos és vicces videót, amelyben a Ha lemegy a Nap eredeti rappere, Ganxsta Zolee is felbukkan, aki Godzilla-méretűre nőve kishíján átrendezi a városképet. A történet főszereplője azonban nem ő, hanem Tzafetás Roland, aki például a Kútban, a Csáth-sztorin alapuló Egy elmebeteg nő naplójában, a Boldog új életben, az Aranyéletben, sőt, még a Brad Pitt nevével eladott Z világháborúban is szerepelt.

A klipben a Tzafetás által játszott karakter beugrik egy kínai étterembe, a Csing-csang-csungba, a Keleti pályaudvar mellett, ahol maga a Ramen Brothers készíti el a levesét, amibe a duó valami gyanúsat is kever. A jóllakott vendég ezután egy olyan alternatív valóságba kerül, amelyben Budapest és a Távol-Kelet találkozik egymással, nagyon-nagyon szürreális módon. Aztán váratlanul Ganxsta Zolee is felbukkan, aki nemcsak elszövegeli a magáét, hanem vad harcba is kezd a főhőssel.

És hogy mit keres a videó végén Anger Zsolt? Ez majd csak a folytatásból derül ki.