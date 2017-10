Magasról tesz a szabályokra Tove Lo

A svéd Tim Erem dolgozott már Katy Perryvel, a Major Lazerrel, Rihannával és Drake-kel, legutóbbi munkája során azonban visszatért honfitársához. A nagyon laza Tove Lo mellett új videóval jelentkezett még St. Vincent, a Shins, a Haim, a Perfect Pill és a Hellfreaks is. Ezúttal is az elmúlt hét legjobb klipjei közül válogattunk a Videódiszkóban.

The Hellfreaks: I'm Away

készítette: Mihaszna Film

"Olyan vagyok a zenekarommal, mint egy anyatigris" – mondta a Hellfreaks vezetője és énekesnője Shakey Sue (polgári nevén: Radnóti Zsuzsa), akivel akkor interjúztunk, amikor kijött a zenekar harmadik nagylemeze, az Astoria. A héten az album I’m Away című dala kapott videót, amelynek egyik érdekessége, hogy több országban forgatták, a másik pedig, hogy a klip egy részét a rajongók finanszírozták egy Indiegogo-kampányon keresztül, támogatásukért cserébe pedig olyan relikviákhoz juthattak hozzá, mint Shakey Sue fűzője, amit a Boogie Man klipjében viselt. "Szerintünk ez lett a leglátványosabb klipünk ever" – jegyezte meg az Indexnek a zenekarvezető.

St. Vincent: Los Ageless

rendezte: Willo Perron

Jövő pénteken végre megjelenik Annie Clark ötödik nagylemeze, a Masseduction, amelynek a borítójára a zenész pucsító feneke került. Clark már korábban elmondta, hogy az anyag főleg a szexről, a drogokról és a szomorúságról fog szólni, illetve hogy ez az eddigi legszemélyesebb albuma, tehát ha valaki tudni szeretné, milyen az élete, akkor elég csak meghallgatnia a lemezt. Az anyagon ráadásul a modellként és színésznőként egyaránt ismert Cara Delevingne is vokálozik, akivel az énekesnő épp tavaly ment szét. A hamarosan megjelenő album számai közül a szakítós New York után ezúttal a vicces című Los Ageless kapott videót, amelyben Clark a szépészeti beavatkozásokról rántja le a leplet, nagyon szép színekkel.

Tove Lo: Disco Tits (18+)

rendezte: Tim Erem

"Tove Lo szarik mindenkire, ahogyan arra több dalában is utal, ez pedig az egyik legjobb dolog az albumban" – írtuk, miután megjelent a svéd énekesnő második albuma, a Lady Wood. A folytatás, a Blue Lips, várhatóan novemberben érkezik majd, Tove Lo pedig éppen erről beszél a legújabb klipje elején egy talk show vendégeként. A stúdiós flörtölés után az énekesnő és a műsor házigazdája egy kabrióval vág neki a sivatagnak, majd hamarosan nekilátnak, hogy felfedezzék egymás testét. Még akkor is, ha Tove Lo partenere egy Muppet-figura. Vagy mégsem? A klipet az a Tim Erem rendezte, aki a Fairy Dust és a Moments videóját is.

Perfect Pill: Nothing's Unclear

készítette: Szabó Péter

Hamarosan egy új, hétszámos EP-vel jelentkezik majd a Perfect Pill, amelynek egyik dalát már hallhatjuk is, a zenekar ugyanis kihozott egy dalszöveges videót hozzá. "Animációs klip, amelyet egy kisebb sztori foglal keretbe, közte pedig festett elemekben a szöveg is kirajzolódik" – mondta az Indexnek a videóról Szabó Levente a zenekar nevében. A Nothing's Unclear nagyon pofás videóját az a Szabó Péter készítette, aki a Belau You & I és Wicked című számainak klipjeit is jegyzi.

HAIM: Little Of Your Love

rendezte: Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson, a Vérző olaj, a Magnólia, a Boogie Nights és a Beépített hiba rendezője nagyon rácsavarodhatott a Haim nővérekre, hiszen újra nekik készített videót (a Right Now-ról itt írtunk), ezúttal a nyáron megjelent Something to Tell You egy másik számához. A Little of Your Love eredetileg a Felkoppintva és A 40 éves szűz rendezőjének (Judd Apatow) Kész katasztrófa című romantikus vígjátékához íródott, ám végül nem használták fel a filmben. A lányok anyukája egyébként Paul Thomas Anderson gyerekkori tanárnője volt, mint nemrég kiderült.

The Shins: Cherry Hearts

rendezte: Stefano Bertelli

Öt évvel a 2012-es Port of Morrow után az idei év első felében új albumot hozott ki a Shins, akik Zach Braff 2004-es, Garden State című filmje tett szélesebb körben ismertté. A zenekar ötödik albuma, a Heartworms márciusban jelent meg, ezúttal pedig a Cherry Hearts című szám kapott jópofa és szórakoztató stop-motion klipet egy bizarr hullámvasúttal.