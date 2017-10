A nyári lakótelepnél nincsen jobb

Én lakótelepen nőttem fel, de ilyen arcokat, mint Róqa és Tink, egész biztosan nem láttam kiskoromban. Szerintem nem is voltak, azért van olyan vicces hangulata az első videoklipjüknek, a Rímsugárútnak, mert olyan stílusú gengelés meg panelozás megy benne, ami régen sem volt, ma sem nagyon van, de tök vicces elképzelni, hogy a nénik a bőgősnek tapsolnak a ház előtti padon.

A klip nem az egyetlen, amivel Róqa és Tink ma bemutatkozik, hétfőn jelent meg a Malom című EP, amit itt lehet meghallgatni, sőt, tetszőleges összegért letölteni:

Róqa nem más, mint Őrsi András, aki a SoulClap Budapest és Ethnofil DJ-je is volt, még tavaly kezdte el ezt a projektet. És ha valaki nem lenne annyira otthon a magyar hip-hopban: Tink (azaz Balázsovics Mihály) többek között a Slow Village egyik tagja is, ők voltak azok, akik az idei Dalverseny döntőjébe is bekerültek a remek 2000tizenvalahány nevű számukkal. Az ő első lemezükről itt lehet többet olvasni.

A Rímsugárút klipjét Regős Ábel rendezte.