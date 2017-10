Szembenézni magunkkal, bármit is találunk odabent

Papp László egyszemélyes projektjéről, a Surfalone-ról akkor hallottunk először, amikor megjelent az NVC alá tartozó Selected Sounds kiadó Budapest Selected című válogatása. A Surfalone egy merész feldolgozással került fel az anyagra, a Kispál és a Borz Halszív című számát ültette át sötét techno alapokra Döbrösi Laura (Aranyélet, Egynyári kaland) énekével.

A zenész ezúttal a Soul Machine nevű szerzeményével rukkol elő, amelyhez klip is forgott, valamint a videóval egy időben egy hatszámos kiadvány is megjelenik, amelyen a szám eredeti változatán kívül öt remix is hallható, egy brit, egy norvég, illetve három magyar előadó tálalásában. A kedden megjelenő anyagokat az Indexen lehet először látni és hallani.

A most megjelenő Soul Machine egy lassan két éve készülő album előszele is egyben, ami egy kapcsolat végéről, valamint az azt követő "lelki szörfözésről", végül pedig az újrakezdésről szól. "A Soul Machine egy belső utazás, a saját magunkban történő egyre mélyebbre ásás, befordulás, alámerülés története, szembenézés önmagunkkal, bármit is találunk odabent" – mondja az alkotó.

SURFALONE - SOUL MACHINE from Selected Sounds Label on Vimeo.

A számhoz készült videoklipet a szerző New Yorkban élő öccse, Papp Ákos rendezte, ott is vették fel hozzá a képanyagot. Az operatőr a szintén New York-i, román származású Rudolf Costin volt, aki korábban olyan nevekkel dolgozott már, mint a Day Wave, az Oberhofer, Craig Finn a Hold Steady zenekarból, valamint Alfredo Jaar, azaz Nicolas Jaar apja.

A single-re öten készítettek remixet, például a norvég Becoming Real, továbbá a brit Throwing Snow, aki korábban stúdiózott már Four Tettel, Flying Lotusszal, de játszott már Bonobo és Jon Hopkins mellett is. A magyar előadókat 9b0, Nagz és S. Olbricht (vele tavaly interjúztunk) képviseli a kiadványon, ami remélhetőleg vinilen is megjelenik majd, ha elegendő megrendelés érkezik. A remixeket itt lehet meghallgatni: