A magok megtermékenyítésétől a totális káoszig

Amíg a Tool folyamatosan szívatja saját közönségét, és a legfőbb aktivitása kimerül abban, hogy néha kiposztol valamit, ami utal arra, hogy talán csinálnak valamit, amiből talán lemez is lesz egyszer, addig a szintén grunge-os alapokat, és a Tool zenei eszköztárából is merítő magyar Angertea kijött egy bomba klippel, ami a tavaly kiadott Snakes in Blossom lemezük leginkább grunge-os dalához, a Seeds of Hellhez forgattak.

A klip Lóránt Demeter rendezte, és ez a zenekar első animációs klipje, ami annyira jól sikerült, hogy bár most nálunk látható először, a videót már be is válogatták a Nottingham International Microfilm Festivalra, és az októberben Kínában megrendezendő Ningbo Microfilm Festivalra is. Mindkét helyen indul a hivatalos versenyprogramban.

A zenekar teljes szabad kezet adott a rendezőnek, aki elmondta, hogy a dal címéből indult ki, így egy ciklus körbeérése látható a klipben. "A videó elején a magok megtermékenyítik a földet, növények és mindenféle lények kelnek életre, de hamar túlburjánzik a növekedés és káosszá válik, végül a magok visszaszívják az energiát, minden leépül és kezdődhet újra a ciklus."

A klip kézi rajzzal készült, ami számítógéppel lett megmozgatva. "Gyakorlatilag sík rétegek vannak egymáshoz képest eltolva térben, amitől 3D hatású lesz egy alapvetően 2D-s lapokból összerakott kép."

A zenekar már javában készíti a következő lemezét, egy akusztikus albumot, ami jövőre fog megjelenni, és még idén várható a harmadik klip is a tavalyi lemezről.