Majkáék miatt kénytelen új szabályozást hozni az NKA

Több okból is nagy vihart kavart a neten Majka és ByeAlex közös, u,u,u című száma. Egyrészről sokan kiakadtak azon, hogy szexista, a nőkkel szemben lealacsonyító a dal, másrészről az egészet a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Az NKA most kiadott egy közleményt, amiben ugyan jelzik, hogy az alkotói szabadság tiszteletben tartása miatt előre nem tudják ellenőrizni, hogy mire adnak támogatást, de a jövőben pontosítják a pályázati dokumentumok tartalmát.

Október elején jelent meg a Senkise X Majka: U,u,u című szám, ami most épp harmadik trending videó a magyar Youtube-on, és hamarosan elérheti az egymillió nézőt.

A videó megjelenése után hamar megjelentek az első kritikák, amik nagyjából a következő pontok szerint rendeződtek:

ez a dal szexista és lealacsonyító a nőkkel,

miért ad az NKA pályázati pénzt két olyan közszereplőnek, akik kifejezetten sikeresek, rendszeresen szerepelnek a médiában, és jelenleg is egy-egy kereskedelmi tévé legnézettebb műsorának (Sztárban sztár, X-Faktor) a zsűrijei,

az NKA szexista, lealacsonyító művészeti alkotást támogat állami pénzből.

A helyzet egyáltalán nem ennyire egyszerű, és tökéletesen rávilágít a kormány kulturális támogatásokkal kapcsolatos átszervezésének gyenge pontjaira. A kormány négy éve úgy döntött, hogy az üreshordozó díjakból (ez a cédé, pendrive és más adathordozók után fizetett adó) származó bevétel egy részét nem a zenei jogdíjkezelők (Artisjus, EJI), hanem maga az NKA kapja, és osztja vissza pályázati úton, vagy éppen a kezdő, feltörekvő zenekarokat támogató Cseh Tamás Programon keresztül.

Emiatt rengeteg sikeres zenész felszólalt, hiszen a nekik járó jogdíjak egy része nem direktbe kerül hozzájuk, hanem az NKA a saját rendszerén keresztül osztja vissza. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a fizetésünk negyede nem a bankszámlánkra jön meg, hanem az államhoz kerül. Az állam pedig pályázati úton juttatja el ezt a pénzt, de ezért pályázni kell klippel, koncerttel, turnéval, és lehet, a megkapott összeg a hiányzó fizetésünk ötszöröse vagy éppen fele lesz. Az ügy miatt többször is felszólaló Lovasi András egy interjúnkban korábban ki is tért arra, hogy bizony azért pályáznak még a Kispál és a Borzzal is támogatásra, mert az NKA bizony elvette a jogdíjkezelőktől a pénzüket, és csak így lehet visszakapni. De ugyanerről panaszkodott már Hajós András és maga Majka is több interjúban.

A vita alapja ugyebár az, hogy a Kispál és a Borz, a Quimby vagy éppen Majka annyira népszerűek, hogy az NKA-hoz és a jogkezelőkhöz kerülő jogdíjak nagy részét ő maguk termelik meg. Azonban ez a pénz az NKA-n keresztül nem hozzájuk kerül vissza, hanem pályáztatással szétszórják az egész szakma között. Ezt még maga az NKA is elismeri a mai közleményében:

A Könnyűzene Kollégiuma által megítélt támogatások az Artisjus által kezelt zenei jogdíjakból származnak, mely bevételeket nagymértékben sikeres előadók tevékenysége biztosít, mint például a klip alkotói.

Fontos tudni, hogy az NKA Könnyűzene Kollégiuma nem a üreshordozó-díjból befolyt összegekre pályáztat, hanem túlnyomó részt az EJI-hez és az Artisjushoz befolyó jogdíjak 7%-ból gazdálkodik. Vagyis ez túlnyomó részt nem állami, hanem a zenészek és előadók által termelt pénz, csak egy állami szervezet osztja vissza.

Az a rendkívül bizarr helyzet állt elő, hogy a sikeres, népszerű magyar előadók kénytelenek klipekre, turnékra, koncertekre pályázni az NKA-nál. Majka és ByeAlex mondjuk kő kemény 100 ezer forintot kapott erre a klipre, ami nagyjából egy kamera bérlésére és egy operatőr egy napi munkadíjára elég. Éppen ezért kicsit érthetetlen, hogy az ilyen szinten pitinek számító támogatási összeghez miért ragaszkodtak pláne úgy, hogy ezért cserébe az előadóknak mindig fel kell tüntetniük a videóikban, hogy az az NKA vagy éppen a Cseh Tamás Program támogatásával készült.

Gondoljunk bele mennyire szürreális, hogy Majka és ByeAlex 100 ezer forintot kapott egy klipre az NKA-tól, miközben ennyi pénzt egy félórás fellépéssel megkeresnek bármikor.

De mivel ez részben az ő pénzük is, nyilván addig fognak pályázni és vállalni a folyamatos magyarázkodást a nem éppen a közérthetőségéről ismert jogdíjrendszerről és NKA-ról, ameddig végre valakit nem hozza rendbe ezt az egészet.