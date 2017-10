Fontos volt, hogy nyomasztó és kellemetlen legyen

Déri Ákos a Berriloom nevű projektjével a tavalyi év első felében hozta ki Discontinuous Man című lemezét, amelyet aztán 2016 legjobb magyar megjelenései közé is beválogattunk, az album nyitódala pedig az idei Stenk-dalverseny mezőnyébe is bekerült. Déri Ákos közben zenekart toborzott maga köré, az új felállás már Berriloom and the Doom néven zenél, és most egy klipdallal adnak ízelítőt a hamarosan megjelenő EP-jükből. Az Illness Is Anger videóját a Stenken lehet először látni.

"A Berriloom név egy online air hockey arcade játékban volt egy karakter neve, a Doom meg a két nyíregyházi komi érkezésével lett, meg hogy legyen abban a szóban is két O betű. Lehetett volna Gloom is igazából, de szeretjük a metál zenét" – mondja Déri Ákos, aki mellé a Pigeoncomából ismert Kővári Gábor (basszusgitár, ének), valamint az Orion Dawn énekese, Kovács Gábor (dob) szállt be. A trió augusztusban vette fel az első számot, amelyet hamarosan újabb dalok és klipek követnek.

A felvételt Puha Szabolcs rögzítette, és Kató Gergely keverte. "A szám a másik ember előtti meghunyászkodásról és akaratgyengeségről szól, amely egy idő után

saját magunk felé irányuló haraggá válik.

A harag viszont szinte mindig a visszájára fordul, és inkább csak az elfojtást erősíti, akármennyire is próbál olykor az ember ennek ellene tenni" – magyarázza Déri Ákos a dalról, amelyhez Horváth R. Gideon készített videót.

A klip ötlete a Spring Breakerst és a Tétova lelkeket is jegyző Harmony Korine 2009-es, Trash Humpers című filmjéből jött. "A klip fontos célja volt, hogy nyomasztó és kellemetlen legyen, remélhetőleg ezt sikerült is valamelyest abszolválnunk. Emellett a VHS vizuális és tömegkulturális esztétikája jelentett kiindulópontot" – mondja Déri Ákos a videóról, amelynek jeleneteit Budapesten, Csepelen, Pákozdon és Szarajevóban vették fel.

A klip rendezője szerint a Trash Humpers inspirálta ugyan a munkájukat, de azért sokban különbözik tőle a végeredmény. "VHSC-kazira forgattunk, ami az analóg jellege miatt volt tök izgi, a kép textúrája nagyon szép tőle, meg passzol a koncepthez is, ami nem egy komolyan kifundált ügy, de azért a helyszíneket körültekintően válogattuk ki, a maszkok meg a normcore ruházat pedig adottak voltak" – mondja. Az Illness Is Anger a zenekar következő EP-jén fog majd szerepelni.