Johnny Depp nagyon rossz testvért választott

A bibliai Káin és Ábel története ihlette Marilyn Manson legújabb videóját, ami a sokkrocksztár legújabb, Heaven Upside Down című albumának egyik számához forgott. A Grand Mexican Warlock panelbulit szervezett, Julien Baker klipjében egy zongora lángol, Aminé forgatása közben pedig az egyik Spice Girl is felbukkan. Ezen a héten is a legérdekesebb klipek közül válogattunk a Videódiszkóban.

Grand Mexican Warlock: Main Stage

rendezte: Koblicska Péter Örs

"Valamikor a 90-es évek elején járunk, amikor a szülinapi bulit a kaszinótojás, a Napoleon konyak és az RC kóla jelentette" – mesélte munkájáról a Grand Mexican Warlock legújabb klipjét rendező Koblicska Péter Örs a Recordernek. A Main Stage videójában egy kissrác kameráz végig egy családi szülinapot, az ő szemszögén keresztül rajzolódnak ki a panellakásban élő szereplők titkai és drámái. A Main Stage a zenekar tavaly megjelent, III című albumának nyitódalához készült, de már úton van a negyedik nagylemez is.

Charly Bliss: Scare U

rendezte: Hendricks & Andrew Costa

A Charly Bliss az év első felében kihozott egy remek lemezt Guppy címmel, pénteken pedig egy vicces videót az album egyik számához, amit a Buffy, a vámpírok réme egyik része (Doublemeat Palace) ihletett. A klip főszereplője Eva Hendricks énekesnő, aki egy gyorsétterem legfrissebb alkalmazottjaként ébred rá, hogy valami nagyon nem stimmel az új munkahelyével, a többit meg inkább nem lövöm le.

Julien Baker: Turn Out The Lights

rendezte: Sophia Peer

Sophia Peer rendezett már klipet az Interpolnak, a Paramore-nak, a Yeasayarnek, a Nationalnek és a Woodsnak, ezúttal pedig a vállaltan a saját neméhez vonzódó Julien Bakernek készített videót, akivel már korábban is dolgozott együtt, akkor az Appointments című dalhoz csinált videót. Legújabb közös munkájuk fináléjában egy zongora ég el szinte könnyfakasztóan szépen. Baker 2015-ös, Sprained Ankle című bemutatkozása után hamarosan megjelenik a Turn Out the Lights című folytatás is, amire október 27-ig kell várni.

Aminé: Spice Girl

rendezte: Aminé

Megőrülök, annyira szépek a színek Aminé új videójában, amit ő maga rendezett, és amiben egy igazi Spice Girl is felbukkan. Hogy ki? Mel B! Meg Issa Rae a Bizonytalan című sorozatból. Meg egy beszélő lábfej.

Django Django: Tic Tac Toe

rendezte: John Maclean

"De mit kezdjen magával egy zenekar, ha már megírta élete albumát?" – tanakodtunk, amikor 2015-ben megjelent a Django Django második, Born Under Saturn című albuma. A zenekar épp a nyáron jelentette be a folytatást (Marble Skies lesz a címe, és 2018 januárjában jelenik meg), amelyről egy számot már hallhatunk is. A Tic Tac Toe című dalhoz John Maclean készített videót, aki nemcsak a Beta Band tagja, hanem Django Django dobosának (David Maclean) testvére is egyben.

Marilyn Manson: SAY10 (18+)

rendezte: Bill Yukich

Bizonyára sokan emlékeznek még, amikor a fiatal Johnny Depp 1991-ben Tom Petty Into The Great Wide Open című dalának videójában a középiskola befejezése után Hollywoodba indult, ahol varratott magának egy tetkót, becsajozott, majd rocksztárnak állt. A színész 26 évvel később már Marilyn Manson klipjében szerepel, amelyben meztelen nők vonaglanak a lábai előtt, miközben valahol máshol egy nő magát kényezteti egy lebegő Biblia mellett, a sokkrocksztár meg szinte fürdik a vérben. Az egész állítólag Káin és Ábel történetének igen sajátos újraértelmezése, bár erre az alkotók magyarázata nélkül valószínűleg nagyon kevesen jönnének rá.

Thundercat feat. Michael McDonald & Kenny Loggins: Show You The Way

rendezte: Katarzyna Sawicka & Carlos Lopez Estrada

Thundercat 2015-ös, Them Changes című klipjében egy fekete szamuráj egy küzdelem során mindkét karját elveszti, a Show You The Way videója pedig két évvel később ott veszi fel a fonalat, ahol az előző történet befejeződött. Az immár testi fogyatékkal élő főhőst a szerettei egy különös wellnessközpontba küldik, hogy enyhítsék a végtagvesztés utáni depresszióját, ő pedig – bár nem sok kedve van ehhez az egészhez – engedelmeskedik, és autóba száll.