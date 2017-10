Már megint nyakunkon a nyolcvanas évek

2018 elejére új albumot ígért a kétezres évek meghatározó indie-slágereit, a Time To Pretendet és Kidst jegyző MGMT. A duó az albumot egy darkos videóval vezeti fel. Közben Morrissey kerekesszékbe került, Dizzee Rascalt meglopták, Fever Ray pedig zavarbaejtő dolgokról énekel egy zavarbaejtő klipben. Ezen a héten is összeszedtük a kedvenc zenés videóinkat.

Cut Copy: Standing In The Middle Of The Field

rendezte: Vincenzi Vandella

A Midnight Juggernauts egyik tagja, Vincenzi Vandella rendezte a Cut Copy legújabb klipjét, amely egy párkapcsolat mindennapjait mutatja be igen izgalmas szemszögből. Vandella régi haverja a zenekarnak, többször is turnéztak együtt, egy ideje pedig már filmezéssel is foglalkozik. A szám a Cut Copy nemrég megjelent, Haiku From Zero cmű lemezén hallható, amiről hamarosan a Stenken is írunk majd.

MGMT: Little Dark Age

rendezte: David MacNutt & Nathaniel Axel

Tíz évvel az Oracular Spectacular után Andrew VanWyngarden és Ben Goldwasser bejelentették, hogy hamarosan új albummal jelentkeznek. A duó utoljára 2013 szeptemberében adott ki nagylemezt, a cím nélküli album azonban nem volt túl emlékezetes darab. A most bejelentett album címe Little Dark Age lesz, és valamikor a következő év elején fog megjelenni. Egy klipnyi ízelítőt már adtak is az anyagról, a videó a címadó dalhoz forgott, és megmosolyogtatóan figurázza ki a nyolcvanas éveket és a darkos szubkultúrát számtalan fekete ruhadarabbal, sminkelt férfiakkal, temetővel, szintiken klimpírozó festett körmökkel és a Robert Smith-frizurás VanWyngardennel.

Morrissey: Spent the Day in Bed

Hamarosan, november 17-én, megérkezik Moz legújabb lemeze, a Low In High School, amihez korábban már kijött egy dal, a Spent the Day in Bed pedig most klipet is kapott. A videóban a hisztikirályt egy kerekesszékben tolják be egy besötétített terembe, ahol a zenekara játszik, míg ő végig egy széken csücsül és énekel.

Dizzee Rascal: Bop N Keep It Dippin

rendezte: Romain Chassaing

Amikor a nyáron kijött Dizzee legújabb lemeze, a Raskit, Sajó kolléga majdnem elbőgte magát a számokat döngetve, majd lelkes kritikájában nyomban ki is kiáltotta az albumot az elmúlt évek egyik legjobb brit grime-lemezévé. Dizzee ezúttal az album Bop N Keep It Dippin című számához készített videót, amiben egy könyörtelen, véreskezű bandafőnököt alakít, akit egy saját embere (könyvelője) lop meg. A gengszter mindezt persze nem hagyja annyiban, és az embereivel mindent elkövet, hogy a tolvaj előkerüljön, hogy aztán a bosszútól vezérelve jól elintézhessék. Guy Ritchie-rajongóknak kötelező!

Fever Ray: To The Moon And Back

rendezte: Martin Falck

A Knife női fele, Karin Elisabeth Dreijer 2009 elején hozta ki első szólólemezét Fever Ray név alatt, majd nyolc évvel később egy új dallal (To The Moon And Back) jelentkezett, amiben többek között arról énekel, hogy egy másik nő micsodájába szeretné szuszakolni az ujjait. Bizarrul hangzik? A szám klipje is az.

Hundred Waters: Firelight

készítette: James R. Eads

Egy kis flesselés jöhet, ugye? A Hundred Waters szeptember közepén jelentette meg legújabb albumát. Az anyag a Communicating címet kapta, a Firelight című számhoz pedig James R. Eads készített animációs videót.

Jonti: Staring Window

készítette: Aaron D. Guadamuz

Akinek a Hundred Waters videója nem volt elég, és akinek még több elszállásra van szüksége, az semmiképp se hagyja ki az ausztrál Jonti legfrissebb klipjét, ami a november harmadikán megjelenő, Tokorats című albumát vezeti fel.